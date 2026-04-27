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Nah statt fern: Erdgebundene Reisen prägen die Ferienplanung - Center Parcs rückt als Haupturlaubsziel in den Fokus

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Köln (ots)

Reisen mit Auto oder Bahn gewinnen in der Urlaubsplanung der Deutschen weiter an Bedeutung. Erdgebundene Ziele profitieren dabei nicht nur von wachsendem Nachhaltigkeitsbewusstsein, sondern auch von einer geopolitischen Lage, die viele Reisende veranlasst, ihre Ferien näher, planbarer und bewusster zu gestalten.

Aktuelle Studien* zeigen, dass ein Großteil der Urlauberinnen und Urlauber ihre Reisen künftig klimabewusster organisieren und dabei auf nahegelegene Destinationen setzt. Neben ökologischen Aspekten spielen Verlässlichkeit, Sicherheit und eine einfache Erreichbarkeit eine zunehmend wichtige Rolle. Der klassische Fernurlaub verliert damit für viele an Bedeutung - auch als Hauptreise des Jahres.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Buchungsverhalten von Center Parcs wider. "Der Anteil von Aufenthalten mit sieben Übernachtungen und mehr liegt aktuell bei rund 30 Prozent - normalerweise bewegen wir uns in diesem Segment zwischen 12 und 15 Prozent", sagt Ibo Degirmenci, Sales Director bei Center Parcs.Auffällig sei dabei insbesondere der hohe Anteil an Erstbesucherinnen und Erstbesuchern, die Center Parcs bewusst als Alternative zum weiter entfernten Reiseziel wählten.

"Viele Gäste wünschen sich heute einen Urlaub, der möglichst stressfrei beginnt und überschaubar bleibt", sagt Frank Daemen, Geschäftsführer Center Parcs Deutschland. "Planbarkeit und Nähe werden wichtiger - genauso wie das Gefühl, sich während des Aufenthalts flexibel und sicher bewegen zu können."

Die Ferienparks von Center Parcs in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Frankreich sind auf längere Aufenthalte ausgelegt. Naturnahe Lagen, vielfältige Aktivitäten für unterschiedliche Altersgruppen sowie wetterunabhängige Angebote wie überdachte Badewelten, Indoor-Spielbereiche und Spa-Angebote ermöglichen auch bei ein- bis zweiwöchigen Aufenthalten Abwechslung und Erholung an einem Ort. Geführte Naturerlebnisse, Sportprogramme und Radtouren ergänzen das Angebot im Außenbereich.

Dabei haben auch die umliegenden Regionen jede Menge Spannendes zu bieten und prägen das Erlebnis ebenso wie die Unterkunft selbst. Wer seinen Urlaub in einer naturnahen Region verbringt, entdeckt nicht nur vielfältige Freizeitmöglichkeiten, sondern auch die Besonderheiten von Landschaft, Kultur und Kulinarik

Parallel dazu gewinnt Nachhaltigkeit als Entscheidungsfaktor an Bedeutung - nicht nur bei der Anreise, sondern auch vor Ort. Schließlich liegt Nachhaltigkeit bei Center Parcs in der DNA. So investiert das Unternehmen kontinuierlich in erneuerbare Energien und Biodiversitätsprojekte und setzt auf eine energieeffiziente Bauweise. Zudem gibt es E-Ladestationen für Elektroautos, vor Ort können auch Fahrräder ausgeliehen werden.

"Wir erleben, dass nachhaltiges Reisen für viele Gäste kein Verzicht mehr ist, sondern Teil eines neuen Qualitätsverständnisses von Urlaub", so Daemen. "Weniger Ortswechsel, mehr Zeit an einem Ort und ein bewusster Umgang mit Ressourcen - dieser Ansatz passt gut zu dem, was unsere Gäste heute suchen."

Der Trend zu erdgebundenem Reisen deutet darauf hin, dass sich der Haupturlaub neu definiert. Nähe, Entschleunigung und Verantwortung rücken stärker in den Mittelpunkt. Ferienparks wie Center Parcs profitieren davon - nicht als kurzfristige Alternative, sondern zunehmend als vollwertiges Reiseziel für den Jahresurlaub.

* wie booking.com, ADAC-Reisestudie, Travel Data + Analytics, Forum Anders Reisen

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