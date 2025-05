Merkur Group

Aus Cashpoint wird Merkur Bets/ Merkur Group setzt das Rebranding ihrer Sportwettmarke fort

Espelkamp/Gerasdorf bei Wien (ots)

Cashpoint Sportwetten zählt zu den führenden Sportwettanbietern in Österreich. Ab dem 03.06.2025 startet das Tochterunternehmen der Merkur Group mit dem Rebranding zur neuen Marke Merkur Bets.

Bereits im vergangenen Jahr wurde dieser Schritt in Deutschland vollzogen, als aus der Sportwettmarke Xtip Merkur Bets wurde. Mit der Umbenennung von Cashpoint schreitet die Vereinheitlichung und Internationalisierung des Merkur-Markenauftritts nun weiter voran. Mathias Dahms, Geschäftsführer Sportwetten der Merkur Group, betont: "Unser Rebranding markiert einen Neuanfang und die klare strategische Ausrichtung auf eine langfristige Zukunft. Der neue Name spiegelt unser bewährtes und einzigartiges Konzept wider und unterstreicht gleichzeitig unsere internationalen Wachstumsambitionen."

Cashpoint Sportwetten wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gerasdorf bei Wien. Seit 2005 verantwortet das Unternehmen das Sportwettgeschäft der Merkur Group im österreichischen Markt. "Als einer der präsentesten, offiziell lizenzierten Sportwettenanbieter in Österreich setzen wir mit der neuen Marke Merkur Bets auf ein stationäres und stark wachsendes digitales Angebot", sagt Daniel Mair, Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft in Österreich. Neben der neuen Online-Plattform und seinen über 700 Annahmestellen - von klassischen Wettbüros über Shop-in-Shop- und Kiosksysteme bis hin zu Selbstbedienungsterminals - ist das Unternehmen flächendeckend präsent und bietet seinen Kundinnen und Kunden ein verantwortungsvolles und modernes Wetterlebnis.

