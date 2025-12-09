Nix-wie-weg GmbH & Co. KG

Weniger Suchstress: Wie Nix-wie-weg® mit KI und Expertenwissen Frühbuchern hilft

Parkstein (ots)

Nix-wie-weg launcht den neuen KI-Beratungschat und kombiniert digitale Geschwindigkeit mit persönlicher Urlaubsberatung.

Mit Beginn der Frühbucher-Saison steigt die Nachfrage nach Sommerreisen deutlich. Laut Reiseanalyse 2025 planen 75 Prozent der Bevölkerung sicher eine Urlaubsreise. Gleichzeitig erschweren große Angebotsmengen und dynamische Preise die Orientierung. Das seit 1996 digital arbeitende Online-Reisebüro Nix-wie-weg setzt deshalb auf ein Hybridmodell aus KI und menschlicher Beratung.

KI-Beratungschat: Schnelle Bedarfsermittlung

Der neue Nix-wie-weg Beratungschat analysiert Reisewünsche und erstellt in wenigen Sekunden passende, buchbare Angebote. "Gerade in der Frühbucher-Saison merken wir deutlich, wie wichtig schnelle Orientierung ist. Viele Kundinnen und Kunden stehen unter Zeitdruck - und erwarten dennoch eine verlässliche Einschätzung", sagt Geschäftsführer Nicolas Götz.

KI-gestützte Entlastung im Kundenservice

Kein langes Warten auf Buchungsbestätigungen oder Rückmeldungen: Eine Service-KI bearbeitet Standardanfragen sofort und stellt wichtige Informationen automatisiert bereit. So gewinnt das Beratungsteam Zeit für individuelle Kundengespräche.

Persönliche Expertise bleibt zentral

Viele Reisende wünschen sich bei komplexeren Entscheidungen weiterhin persönliche Einschätzungen. Deshalb kombiniert Nix-wie-weg moderne KI-Technologie mit einem erfahrenen, mehrfach ausgezeichneten Team aus ausgebildeten Urlaubsberaterinnen und Urlaubsberatern.

Stimmen aus der Praxis

"Wir nutzen Digitalisierung seit 1996, aber dieser Technologiesprung ist anders: Die KI sorgt für das Tempo, unser Beraterteam für das Bauchgefühl." Nicolas Götz, Geschäftsführer

"Die KI nimmt viel Vorarbeit ab. So bleibt mehr Zeit für die Beratung, gerade wenn es um spezielle Hotelwünsche oder Tarifdetails geht." Franziska Puchinger, Urlaubsberaterin

Weitere Informationen: Nix-wie-weg.de/chat

