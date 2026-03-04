uhlsport GmbH

Änderung an der Spitze der uhlsport GmbH: Melanie Steinhilber rückt nach

Balingen (ots)

Bei der uhlsport GmbH kommt es zu einer Veränderung an der Unternehmensspitze: Melanie Steinhilber rückt nach und wird CEO der uhlsport GmbH.

Steinhilber ist seit 2002 Teil der uhlsport GmbH und hat das Unternehmen, sowie die Marken uhlsport und Kempa in unterschiedlichen Funktionen über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet. Die bestehende Geschäftsleitung bleibt in ihrer bewährten Struktur erhalten. Neben Melanie Steinhilber gehören die Verantwortlichen Viktor Daiker Prokurist & VP Finance, Baris Levent in der Position VP Procurement, Logistics QA, Sulaiman El-Hamad in der Position VP Sales und somit neu auch für den Markt D-A-CH zuständig & Mario Scholze in seiner ebenfalls neuen Funktion VP Sales Controlling & Analytics zur Führung.

Mit der Berufung setzt die Eigentümerfamilie Daiss ein klares Signal der Kontinuität und Stärkung. Zugleich unterstreicht sie ihre Unterstützung für die strategische Weiterentwicklung der uhlsport GmbH und bekräftigt die Bereitschaft, auch künftig wesentliche Investitionen zu tätigen - unter anderem in Infrastruktur sowie in Sponsoring- und Partnerschaftsaktivitäten. Gerade im WM-Jahr ist dies ein deutliches Zeichen für den gesunden Fortbestand der uhlsport GmbH mit ihren starken Marken uhlsport und Kempa.

"Mein klarer Fokus liegt an der Ausrichtung als bester Teamsportpartner - für den Fachhandel und als Profi-Partner. Wir wollen mit den besten Produkten, bestem Service und einer verlässlichen Zusammenarbeit überzeugen. Ich danke der Eigentümerfamilie für das Vertrauen.", sagt Melanie Steinhilber.

Günter Daiss ergänzt: "Wir haben großes persönliches Vertrauen in Frau Steinhilber und das gesamte Geschäftsführungsteam. Sie kennt die Firma und die Marken durch und durch und kann den Prozess der Festigung und nachhaltigen Stärkung der uhlsport GmbH konsequent führen."

Mit der Stärkung der Unternehmensspitze bekräftigt die uhlsport GmbH ihre langfristige Ausrichtung: Ein gesunder Fortbestand des Unternehmens mit den starken Marken uhlsport und Kempa, getragen von Verlässlichkeit, Investitionsbereitschaft und einer klaren Positionierung als leistungsstarker Partner im Teamsport.

Original-Content von: uhlsport GmbH, übermittelt durch news aktuell