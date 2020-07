28 BLACK

Urlaub auf den Dahamas

28 BLACK startet Sommergewinnspiel für Daheimgebliebene

Luxemburg/Berlin (ots)

Trotz zunehmender Aufhebungen von Reisewarnungen haben sich viele Deutsche dafür entschieden, in diesem Jahr nicht zu verreisen, sondern ihren Urlaub zuhause zu verbringen. Auch wenn das für viele ungewohnt ist, Staycation bzw. der Urlaub auf den Dahamas hat auch so seine Vorteile: kein Kofferpacken, kein Stau, keine Verspätung, kein Kampf um die Liege am Pool. Hat man dann noch einen Liegestuhl des Energy Drinks 28 BLACK mit einem passenden 28 BLACK Cocktail dazu, lässt sich der Sommer auch zuhause genießen.

Damit möglichst vielen Daheimgebliebenen ein solches Sommervergnügen vergönnt ist, startet 28 BLACK jetzt mit "Win the summer". Die Teilnahme an dem Gewinnspiel, das bis zum 06. September läuft, ist denkbar einfach: Unter gewinnspiel.28black.com/mix-it-up kurz und knapp mitteilen, von welchem Urlaubsziel man träumt und abwarten, ob man unter den Gewinnern eines 28 BLACK Liegestuhls bzw. von 24 Dosen der 28 BLACK Açaí Edition "Mix it up" inklusive Cocktailrezepten ist. Cocktailrezepte für jede Menge Sommerfeeling gibt es zu allen Sorten von 28 BLACK auch auf der 28 BLACK Website - selbstverständlich mit und ohne Alkohol. Bleibt nur noch zu sagen: Let the Summer begin!

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

