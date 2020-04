28 BLACK

Luxemburg/Berlin (ots)

Wer kennt sie nicht - die bunten selbstklebenden Notizzettel, die als Erinnerungshilfe und Kurznachricht aus keinem Büro wegzudenken sind, aber auch zu Hause fleißig auf Kühlschränke, Fensterscheiben, Spiegel etc. geklebt werden.

In Zeiten wie diesen, in denen Corona unser aller Leben bestimmt und auch dem Home Office ein besonderer Stellenwert zukommt, hat sich 28 BLACK eine ganz neue Form von Notizzettel ausgedacht: auf der aktuellen Sonderedition "Don't forget" des Energy Drinks ist vorne eine weiße Fläche für Notizen aufgebracht. "Mit unserer Edition schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe", erläutert Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. "Wir liefern nicht nur Energie, sondern die Dose lässt sich auch als Notizzettel verwenden. Sie können sich Termine darauf notieren oder eine Kurznachricht hinterlassen. Wenn Sie z. B. eine nette Message für jemanden darauf schreiben, kann derjenige sich gleich doppelt freuen - über die Nachricht und über die Dose 28 BLACK Açaí. Gerade im Moment, wo so viele im Home Office arbeiten und auch sonst sehr eingeschränkt sind, sind solche kleinen Gesten wichtig. Und wie schon gesagt: nützlich ist die Edition Dose auch noch."

Die 28 BLACK Edition "Don't forget" gibt es mit dem passenden Stift dazu exklusiv unter www.28black.de zu gewinnen. Das einzige, was dafür zu tun ist, ist sich mit einem 28 BLACK Deckelcode zu registrieren und auf Fortuna zu hoffen. Das Gewinnspiel läuft über acht Wochen vom 06.04. bis 31.05.2020.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

