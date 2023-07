Klarna

Positive Trendwende: Studie zeigt steigendes Interesse am Frauenfußball in Deutschland

Wer jubelt, gewinnt: Klarnas In-App-Spiel macht aus dem Frauenfußball ein Fan-Event!

Berlin

...und Anpfiff! In wenigen Tagen werden in Australien und Neuseeland die Fußbälle zur Weltmeisterschaft der Frauen über den Rasen gekickt - dieses Spektakel möchten über Zweidrittel (70 %) der sportbegeisterten Deutschen verfolgen. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Klarna, dem pinken Bank-, Bezahl- und Shopping-Dienstleister. Pünktlich zum Kick-off Down Under hat die Brand einen Deep Dive in die Welt des Frauenfußballs gemacht und dabei spannende Insights entdeckt.

Eines ist dabei klar geworden: Die Popularität von Frauenfußball hat bedeutend zugenommen! Vier von fünf Personen (80 %) gaben an, dass sich ihre Einstellung zum Frauenfußball in den letzten Jahren zum Positiven verändert hat - Männer wie Frauen. Dabei sind große Turniere und die Berichterstattung in den Medien wesentliche Treiber für die wachsende Begeisterung für den Sport. Denn durch sportliche Großereignisse wie etwa Europa- oder Weltmeisterschaften (61 %) sowie die verstärkte Berichterstattung über die erfolgreichen Frauen im Nationaltrikot (50 %) haben viele Deutsche ihre Liebe zum Frauenfußball entdeckt.

Um sich schon mal warm zu jubeln, launcht Klarna mit "Scream for your Team" ein interaktives In-App-Game: Es belohnt Sportfans für ihre Begeisterung, indem es die Lautstärke von Anfeuerungsrufen misst, die benötigt werden, um ein Tor zu schießen. Ready, Set, Scream! Spieler:innen, die drei Tore erzielen, haben die Chance, Geschenkkarten von adidas zu gewinnen. Wöchentlich werden ein Gutschein über 500 EUR sowie neun weitere im Wert von je 100 EUR verlost. Das Spiel ist vom 17. Juli bis 20. August in der Klarna-App auf der Profilseite der User:innen verfügbar.

Anfeuern lohnt sich nicht nur bei Klarna - es gibt viele weitere Vorteile, ein lautstarker Fan zu sein: 40 % der Befragten sind der Meinung, dass das Anfeuern einer Mannschaft das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt stärkt. Mehr als jede:r zweite Befragte (ca. 56 %) stimmt zu oder stimmt voll zu, dass das Anfeuern ihrer:seiner Mannschaft positive Emotionen (wie Freude und Begeisterung) in ihnen auslöst und ihnen das Gefühl gibt, mit etwas verbunden zu sein, das größer ist als sie selbst (49 %).

Über die wachsende Begeisterung und das gestiegene Interesse am Mädchen- und Frauenfußball erfreut sich auch "Scoring Girls"-Gründerin Tugba Tekkal: "Als ich selbst noch als Profifußballerin auf dem Platz stand, spielten wir manchmal vor 200 bis 500 Zuschauer:innen. Die lautstarke Unterstützung der Fans hat uns immer sehr motiviert und uns daran glauben lassen, dass wir es eines Tages auf die "große Bühne" schaffen. Dass sich jetzt immer mehr Frauen und Männer für den Frauenfußball begeistern, ist toll! Aber wir sind noch lange nicht am Ende: Die kommende WM wird einen großen Teil dazu beitragen, noch mehr Aufmerksamkeit für den Frauenfußball zu erzielen."

Die ersten Elfmeter sind verwandelt und die Sitze in den Stadien füllen sich mit alten wie neuen Fans - aber vor allem mit Blick auf die Medienpräsenz für den Frauenfußball gibt es noch Luft nach oben. 45 % der Befragten wünschen sich generell mehr Medienpräsenz für den Frauenfußball. Vor allem die älteren Generationen (45-99 Jahre) sagen, dass zu wenig über Frauenfußball berichtet wird (73 %).

*Die quantitative Online-Umfrage zum Frauenfußball von Klarna richtete sich an über 1.000 Personen in Deutschland aus der Generation Z (+18), den Millennials, der Generation X und den Baby-Boomern. Die Umfrage wurde von Appinio im Juli 2023 durchgeführt.

