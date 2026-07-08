RTG Retail Trade Group GmbH

Strategische Neuausrichtung im partnerschaftlichen Einvernehmen: Netto ApS scheidet Ende 2026 aus der RTG Retail Trade Group aus

Hamburg (ots)

Erfolgreiche Dekade der Zusammenarbeit findet als logischer Schritt einer veränderten Sortimentsstrategie ihren Abschluss

Die RTG Retail Trade Group und ihr Gründungsgesellschafter Netto ApS geben heute bekannt, dass Netto die Handelskooperation zum Ende des Jahres 2026 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird.

Netto ApS hat als Gründungsmitglied die Erfolgsgeschichte der RTG in den vergangenen zehn Jahren mitgeprägt. Seitens Netto wird die in dieser Dekade geleistete Arbeit der Allianz sowie die partnerschaftliche Kooperation ausdrücklich geschätzt und gewürdigt. Die gemeinsame Zeit hat ein stabiles Fundament geschaffen, von dem beide Seiten langfristig profitieren.

In den letzten Jahren haben sich jedoch das Geschäftsmodell von Netto und die damit verbundenen Anforderungen an Sortimente, Einkaufsstrukturen und Logistikprozesse sukzessive weiterentwickelt und von den Strukturen der übrigen RTG-Partner wegbewegt.

"Unsere strategische Weiterentwicklung und die Anbindung an die schnell wachsende Salling Group, eröffnen uns neue Möglichkeiten, Sortiment und Einkauf konsequent auf unsere Kunden auszurichten. Wir verlassen die Kooperation dankbar für das Erreichte und mit Zuversicht für den Weg, der vor uns liegt", erklärt Michael Linander, CEO von Netto.

Um den spezifischen Anforderungen des eigenen Marktes und den Bedürfnissen der Kunden bestmöglich gerecht zu werden, wird Netto seine Lieferantenverhandlungen für 2027 zukünftig eigenständig führen.

"Wir blicken auf zehn äußerst erfolgreiche und von tiefem Vertrauen geprägte Jahre der Zusammenarbeit mit Netto zurück", erklärt Michael Kutz, Geschäftsführer der RTG Retail Trade Group. "Wir trennen uns als Partner, die gemeinsam viel erreicht haben, und wünschen Netto für den weiteren Weg viel Erfolg. Die RTG ist für die Zukunft hervorragend aufgestellt und wird ihre erfolgreiche Strategie der Einkaufs- und Effizienzbündelung sowohl national als auch international für die verbleibenden Partner konsequent weiterverfolgen.

Über Netto ApS & Co. KG

Netto Deutschland beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 338 Märkten in Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Sachsen sowie Mecklenburg-Vorpommern, wo 1990 der erste Markt eröffnet wurde. Hinzu kommen zwei Distributionszentren sowie die Verwaltung in Berlin. Netto Deutschland ist Teil der Salling Group, die in fünf weiteren Ländern aktiv ist.

Über RTG

Die RTG Retail Trade Group GmbH ist eine Handelskooperation der traditionsreichen Unternehmen Rossmann, Bartels-Langness, GLOBUS, Bünting, tegut ..., Netto Aps, Georg Jos. Kaes und Klaas & Kock.

Ziel des Zusammenschlusses ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Partner, indem sie individuelle Stärken in der RTG gemeinsam bündeln. Dazu gehören neben einem gemeinsamen Einkauf für Food FMCG und Non Food auch weitere Funktionsbereiche, wie der Technische Einkauf, das Supply Chain Management sowie das Marketing und Retail Media.

Die acht Handelsunternehmen der RTG mit insgesamt 112.000 Mitarbeitenden vertreten bundesweit rund 1.251 Super- und Verbrauchermärkte, SB-Warenhäuser und Discounter, 2.342 Drogeriemärkte, 4 C+C Märkte sowie 4 Online-Shops und versorgen täglich mit ihren Produkten eine Gesamtverkaufsfläche von ca. 5,5 Millionen Quadratmetern.

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