RTG Retail Trade Group GmbH

RTG Retail Trade Group GmbH wechselt zur Einkaufskooperation CWT

Hamburg (ots)

Die RTG Retail Trade Group GmbH treibt ihre internationale Einkaufs- und Kooperationsstrategie im Einklang mit dem Bündnis Concordis weiter voran. In diesem Zuge wechselt die Organisation von der internationalen Einkaufskooperation EMD (European Marketing Distribution) zur ebenfalls international agierenden Beschaffungsgemeinschaft CWT Partners.

Der Austritt aus der EMD erfolgt zum 31. Dezember 2026. Zum 1. Januar 2027 wird die RTG Retail Trade Group GmbH Mitglied der CWT und setzt dort die Verhandlungen internationaler On-Top-Konditionen fort.

"Wir blicken auf viele Jahre vertrauensvoller und produktiver Zusammenarbeit mit der EMD zurück. Vor dem Hintergrund der strategischen Ausrichtung von Concordis ist der Wechsel zu CWT für uns jedoch der folgerichtige Schritt, um unsere internationale Kooperation gezielt und konsequent zu stärken", erklärt Michael Kutz, Geschäftsführer RTG Retail Trade Group GmbH.

Als Gründungsmitglied des Bündnisses Concordis unterstreicht die RTG Retail Trade Group GmbH mit diesem Schritt ihre strategische Weiterentwicklung und stärkt durch den Beitritt zur CWT zugleich die internationale Dimension des Bündnisses.

Der Wechsel erfolgt im Rahmen der langfristigen strategischen Ziele von Concordis und verdeutlicht das Bestreben, Synergien in internationalen Beschaffungsstrukturen gezielt auszubauen sowie die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Über RTG

Die RTG Retail Trade Group GmbH ist eine Handelskooperation der traditionsreichen Unternehmen Rossmann, Bartels-Langness, GLOBUS, Bünting, tegut ..., Netto Aps, Georg Jos. Kaes und Klaas & Kock.

Ziel des Zusammenschlusses ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Partner, indem sie individuelle Stärken in der RTG gemeinsam bündeln. Dazu gehören neben einem gemeinsamen Einkauf für Food FMCG und Non Food auch weitere Funktionsbereiche, wie der Technische Einkauf, das Supply Chain Management sowie das Marketing und Retail Media.

Die acht Handelsunternehmen der RTG mit insgesamt 112.000 Mitarbeitenden vertreten bundesweit rund 1.251 Super- und Verbrauchermärkte, SB-Warenhäuser und Discounter, 2.342 Drogeriemärkte, 4 C+C Märkte sowie 4 Online-Shops und versorgen täglich mit ihren Produkten eine Gesamtverkaufsfläche von ca. 5,5 Millionen Quadratmetern.

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