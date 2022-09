home24 SE

home24 startet Marktplatz-Angebote in Österreich, Frankreich und der Schweiz noch in diesem Jahr

Berlin (ots)

Nach starkem Start in Deutschland überträgt home24 das erfolgreiche Marktplatz-Angebot auf weitere europäische Länder

In Österreich, Frankreich und der Schweiz sollen noch in Q4 2022 Marktplätze starten

Händler können sich noch um Teilnahme bewerben

Die home24 SE rollt ihr erfolgreiches Marktplatz-Konzept in weiteren europäischen Ländern aus. Noch in diesem Jahr sollen kuratierte Marktplätze in Österreich, Frankreich und der Schweiz an den Start gehen. Damit erweitert home24 auch dort sein Angebot - überwiegend in den Kategorien Accessoires, Heimtextilien und saisonale Produkte. Der Marktplatz ist in die jeweilige Landes-Website von home24 integriert und bietet damit für die Kunden den maximalen Komfort.

Die Händler werden von home24 sorgfältig ausgewählt, damit auch beim Marktplatz die Zuverlässigkeit, Qualität und Expertise gewährleistet sind, die home24 seinen Kunden bietet. Logistik, Kundenservice und Rechnungsabwicklung übernehmen die Händler selbst. Sie erhalten durch die Teilnahme am home24-Marktplatz Zugang zu einer deutlich größeren Zahl von Interessenten und profitieren vom Bekanntheitsgrad und der Reichweite der Marke home24. Aktuell können sich interessierte Händler noch um eine Aufnahme in das Marktplatz-Angebot in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz bewerben.

home24 hatte seinen Marktplatz in Deutschland im Juli 2022 gestartet und damit sein Sortiment um mehr als 100.000 Produkte von rund 100 Händlern erweitert. Schon nach wenigen Wochen enthält jede siebte Bestellung, die auf der home24-Website getätigt wird, ein Marktplatz-Produkt.

"Der Erfolg des kuratierten Marktplatzes in Deutschland hat uns ermutigt, das Konzept nun zügig in weitere europäische Länder zu übertragen. Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden in Österreich, Frankreich und der Schweiz schon bald ein deutlich größeres Angebot auf unserer Website zu bieten, das unser bestehendes Sortiment optimal ergänzen wird", sagt Marc Appelhoff, CEO von home24.

Die Marktplätze für home24 werden in Zusammenarbeit mit Mirakl, einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für Marktplätze, aufgebaut. Jedem Start geht eine intensive Testphase voraus, in der die technische Implementierung sowie eine einwandfreie Abwicklung durch die externen Händler sichergestellt werden.

Interessierte Händler können sich unter https://www.home24sellerportal.com/ für eine Aufnahme in das Marktplatz-Programm von home24 bewerben.

ÜBER HOME24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 3.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit 100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 25 im übrigen Europa. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Die Aktie von Mobly wird am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com.

