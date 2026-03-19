FKi Inclusion for Excellence

Diversitätsfreundlichste Unternehmen des Jahres ausgezeichnet - Wirtschaftskrise ist Stresstest für die Gleichberechtigung in Deutschland

Frankfurt (ots)

Im Rahmen der 14. FKi-Fachkonferenz am 19. März 2026 werden in Frankfurt erneut deutsche Unternehmen ausgezeichnet, die sich im Jahr 2025 in besonderer Weise um Diversitäts- und Inklusionsvorhaben verdient gemacht haben. Die Deutsche Bahn belegt den ersten Platz. Bundesministerin Karin Prien gratuliert den ausgezeichneten Unternehmen.

FKi Inclusion for Excellence (vormals: Frauen-Karriere-Index) indexiert jährlich seit 2012 Unternehmen, die im Rahmen einer Fachkonferenz ausgezeichnet werden. Bisher wurden mehr als 400 Unternehmen mit über 4 Millionen Beschäftigtendaten analysiert. Die Indexierungsmethodik wurde von FKi-Gründerin Barbara Lutz gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Technischen Universität Berlin entwickelt.

Die erstplatzierte Deutsche Bahn und die weiteren Spitzenreiter halten trotz herausfordernder Zeiten seit Jahren an ihrer ambitionierten Diversitätsstrategie fest.

Gesamtranking 2025:

Deutsche Bahn AG Berliner Wasserbetriebe RWE AG

Newcomer des Jahres: KfW IPEX-Bank GmbH

Größter Fortschritt (Vorjahresvergleich): Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Barbara Lutz, FKi-Gründerin:

"Frauen sind von der aktuellen Wirtschaftskrise in besonderem Maße betroffen - das kann zu erheblichen Folgen für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und unsere Gesellschaft insgesamt führen. Wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, droht uns ein Rückfall in die 1960er Jahre. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen mit einer strategisch verankerten Diversitätsstrategie robuster durch Krisen kommen und deutlich besser für Transformationsschritte aufgestellt sind."

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

"In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion besonders wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies entscheidende Erfolgsfaktoren für unsere Wirtschaft sind. Allerdings braucht es auch mutige Unternehmen mit kreativen Strategien und Führungskräfte, die neue Arbeitsmodelle ausprobieren. Mein besonderer Dank gilt dem FKi, der seit seiner Gründung 2012 den Erfolg von Diversitätsstrategien messbar gemacht hat und das Thema unermüdlich vorantreibt. Die FKI-Jahreskonferenz hat sich als der branchenübergreifende Begegnungsort der Vordenkerinnen und Vordenker der deutschen Wirtschaft etabliert."

Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht - Deutsche Bahn AG:

"Zum vierten Mal in Folge Platz 1 beim FKi: Das ist das Ergebnis einer Haltung, die im Handeln sichtbar wird. Auch in Zeiten der Neuausrichtung des Konzerns und gesellschaftlichem Gegenwind: Wir halten den Kurs in Sachen Vielfalt und Inklusion. Der FKi gibt uns dabei den externen Blick, den wir brauchen. Gemeinsam erreichen wir mehr."

Fazit - Unsere Erhebungen in 2025/2026 belegen, dass Unternehmen, die beim Personalabbau systematisch nach FKi-Kriterien die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden prüfen, mit Produktivitätssteigerung bis zu einem Viertel gegenüber ihren Marktteilnehmern rechnen können. Das heißt, sie erreichen nach einer Umstrukturierung ein stärkeres Leistungsniveau in der Belegschaft. Sie werden dafür belohnt, leistungsbasierte Entscheidungen, statt blinder Kostensenkung zu treffen und halten damit Leistungsträgerinnen und Leistungsträger im Unternehmen - die Grundlage für nachhaltige Transformation und Wachstum.

Über den FKi

Mit dem FKi haben Barbara Lutz und ihr Team 2012 das erste Instrument geschaffen, um die Entwicklung erfolgreicher Frauenkarrieren zu messen und zu fördern. Als bewährtes KPI-System bietet er heute wichtige Unterstützung in den Bereichen Führung, Diversität, Inklusion und Transformation. FKi Inclusion for Excellence gilt als wegweisendes Gütesiegel und führendes Instrument seiner Branche. Informationen unter: www.fki.de

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