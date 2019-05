adcada GmbH

Adcada money: Die moderne Art, Geld sicher und gewinnbringend anzulegen

Die adcada Unternehmensgruppe aus Bentwisch bei Rostock ist ein Multibranchen-Unternehmen, das schwerpunktmäßig in den wachstumsintensiven Bereichen Handel, Immobilien, Finanzen sowie Marketing tätig ist. Das mittelständische Familienunternehmen, das im fünften Jahr am Markt ist, war von Anfang an erfolgreich und hat schwarze Zahlen geschrieben. Wurde es im ersten Geschäftsjahr noch rein aus Eigenmitteln finanziert, führte das schnelle Wachstum des Unternehmens dazu, neue Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen. Auf Bankkredite und institutionelle Investoren hat man von Beginn an bewusst verzichtet. Stattdessen wurden über Crowdinvesting private Anleger am Unternehmenserfolg beteiligt. Im Jahr 2018 hat Creditreform die adcada GmbH erfolgreich auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft und aufgrund der hervorragenden Bonität das Creditreform Bonitätssiegel verliehen.

Nun im 5. Geschäftsjahr präsentiert adcada International ein neu konzipiertes Anlageprodukt. Private Anleger erhalten die Möglichkeit in das solide, aufstrebende Unternehmen zu investieren, das dadurch auch weiterhin seinen bankenunabhängigen Wachstumskurs verfolgen kann. Mit adcada.money ist es gelungen eine seriöse Anlageform zu schaffen, die hohe Sicherheitsstandards erfüllt und gleichzeitig eine gute Rendite erzielt.

Der private Anleger kann ab einer Investitionssumme von 10.000 Euro, bei einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, zwischen einer Unternehmensanlage mit Festzins und einer Immobilienanlage wählen. Zinsen werden jeweils vierteljährlich ausgezahlt. Das Besondere bei adcada: Es fallen keine Vermittlungsgebühren oder Agio an. Bei adcada gibt es keinen kostenintensiven, externen Vertrieb. Die persönliche Beratung erfolgt durch das festangestellte adcada-Finanzteam, das den Anleger auch über die gesamte Laufzeit begleitet.

Mit dem adcada.money Festzins erhält der Anleger Zinsen von 5 bis zu 8% im Jahr und das mit einer 100% erstrangigen Absicherung. Der Investor ist immer im ersten Rang abgesichert und erhält mit dem Wertpapier ein verbrieftes Recht auf Rückzahlung und auf Zahlung der vereinbarten Zinsen. Mit adcada.money verbinden sich die Vorteile einer klassischen Geldanlage mit der Flexibilität von Wertpapieren.

Über den adcada.money Hypozins investiert der Anleger in Darlehen auf hochwertige und nachhaltige deutsche Bestandsimmobilien in 1A-Lagen, die dem Unternehmen bereits zu 100% gehören. Die exklusiven Gewerbe- und Wohnimmobilien verfügen über ein großes Marktpotential. Sie steigern und sichern den Wert des Unternehmens und schaffen gleichzeitig neue Büroflächen, auch für die Unternehmensgruppe selbst. Durch den steigenden Bedarf an Wohnraum ist in Deutschland langfristig mit einer deutlichen Wertsteigerung zu rechnen. Außerdem sind Immobilien inflationsgeschützt, die Geldentwertung wirkt sich nicht wertmindernd auf sie aus. Der Hypozins von adcada.money bietet höchstmögliche Sicherheit und attraktive feste Zinsen von 2 bis 5 % pro Jahr. Das eingesetzte Kapital ist banküblich mit 110% besichert. Bei ADCADA ist der Anleger im Grundbuch stets im 1. Rang abgesichert. Auch hier gilt: es gibt keine versteckten Kosten.

Die seriöse Anlagestrategie von ADCADA trägt zur Diversifikation des Anlageportfolios jedes Kunden bei und bietet eine zukunftssichere Kapitalanlage mit attraktiven Konditionen. Sie verbindet Werthaltigkeit mit einer hohen Performance. Auf den regelmäßig stattfindenden Investorentreffen können sich die Anleger von den Entwicklungen vor Ort selbst überzeugen. Das nächste Treffen findet vom 14. bis 16. Juni 2019 in Bentwisch statt.

