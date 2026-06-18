KOSTAL Solar Electric GmbH

KOSTAL enthüllt zahlreiche Produktneuheiten auf der Intersolar Europe 2026

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Hagen (ots)

Neue Lösungen für Speicher, E-Mobilität, intelligente Vernetzung und moderne Energiesysteme

Auf der Intersolar Europe 2026 in München präsentiert KOSTAL, wie sich moderne PV-Anlagen intelligent vernetzen und gleichzeitig effizient umsetzen lassen. Im Mittelpunkt stehen neue Lösungen für Speicher, dynamische Stromtarife, E-Mobilität, intelligente Steuerung und digitale Vernetzung - entwickelt für mehr Möglichkeiten rund um moderne Energiesysteme.

Die Photovoltaik entwickelt sich weiter - und mit ihr die Möglichkeiten für Handel, Handwerk und Anlagenbetreiber. Neben der klassischen Stromerzeugung gewinnen intelligente Steuerung, dynamische Stromtarife, Speicher, E-Mobilität und digitale Vernetzung zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig entstehen neue Chancen rund um Energiemanagement, Systemintegration und flexible Energieanwendungen.

KOSTAL zeigt auf der Intersolar Europe 2026, wie sich diese Möglichkeiten einfach und praxisnah umsetzen lassen. Im Mittelpunkt stehen Lösungen für eine einfache Installation, intelligente Vernetzung und ein effizient zusammenspielendes Energiesystem - vom Wechselrichter über Speicher und Wallbox bis hin zu digitalen Services.

Speicher, Tarife, Steuerung & E-Mobilität erweitern das klassische PV-System

"Photovoltaik ist so spannend wie nie", erklärt Frank Henn. "Solarstrom, Speicher, dynamische Stromtarife, intelligente Steuerung und E-Mobilität erweitern klassische PV-Anlagen heute um zahlreiche neue Anwendungen und zusätzliche Möglichkeiten. Davon profitieren Installateure, Großhandel, Partner und Anlagenbetreiber gleichermaßen - durch mehr Flexibilität, neue Potenziale und einen effizienteren Umgang mit Energie."

"Gefragt sind Lösungen, die Energie intelligent steuern, dynamische Strompreise nutzen und weitere Bereiche wie Wärmepumpe oder E-Mobilität integrieren können", so Frank Henn weiter. "KOSTAL verfolgt dafür bewusst einen offenen Systemansatz: Hardware, Software und digitale Services - auch von Drittanbietern - greifen ineinander und schaffen flexible Lösungen mit echtem Mehrwert für moderne Energiesysteme. Dank breiter Kompatibilitäten bleiben Anlagenbetreiber und Installateure flexibel und können die jeweils passende Lösung nutzen."

Moderne Lösungen für moderne Energiesysteme

Ein besonderer Fokus liegt auf neuen Produkt- und Systemlösungen, die KOSTAL erstmals auf der Intersolar Europe 2026 präsentiert. Dazu gehören unter anderem:

NEU: KOSTAL Batterie-Wechselrichter PLENTICORE BI 25 Die leistungsstarke Lösung für moderne Speicheranwendungen und intelligente Energieverteilung - entwickelt für hohe Flexibilität und neue Möglichkeiten rund um Speicherung, Eigenverbrauch und Energiemanagement.

Die leistungsstarke Lösung für moderne Speicheranwendungen und intelligente Energieverteilung - entwickelt für hohe Flexibilität und neue Möglichkeiten rund um Speicherung, Eigenverbrauch und Energiemanagement. NEU: KOSTAL Multi-Device-Control Die intelligente Steuerung mehrerer Wechselrichter vereinfacht Planung, Installation und Energiemanagement - insbesondere bei größeren oder anspruchsvolleren Anlagenkonzepten.

Die intelligente Steuerung mehrerer Wechselrichter vereinfacht Planung, Installation und Energiemanagement - insbesondere bei größeren oder anspruchsvolleren Anlagenkonzepten. NEU: KOSTAL Wallbox ENECTOR G2 & ENECTOR G2 MID Neue Möglichkeiten für intelligentes Laden mit erweitertem Funktionsumfang, einfacher Integration in das KOSTAL System sowie Lösungen für moderne Anforderungen wie die Dienstwagenabrechnung.

Neue Möglichkeiten für intelligentes Laden mit erweitertem Funktionsumfang, einfacher Integration in das KOSTAL System sowie Lösungen für moderne Anforderungen wie die Dienstwagenabrechnung. NEU: KOSTAL Auto BackUp Switch Mehr Versorgungssicherheit durch automatische Umschaltung im Backup-Fall - einfach integriert in moderne PV-Systeme mit Speicher.

Mehr Versorgungssicherheit durch automatische Umschaltung im Backup-Fall - einfach integriert in moderne PV-Systeme mit Speicher. Highlight: KOSTAL Solar 4me App Neue Funktionen und ein erweitertes Nutzererlebnis sorgen für mehr Transparenz, einfacheres Monitoring und eine komfortable Steuerung moderner Energiesysteme.

Zusätzlich gibt KOSTAL auf der Intersolar einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen rund um die Integration von Wechselrichter und Speicher sowie Elektrofahrzeugen in moderne Energiesysteme und Ladetechnik. Besucher erhalten dabei erste Einblicke in kommende Lösungen und zukünftige Möglichkeiten moderner Energiesysteme gemeinsam mit starken Partnern neue Ansätze rund um:

Batteriespeicher

Wärmepumpen

Energiemanagement-Systeme (HEMS)

intelligente Vernetzung moderner Energiesysteme

Besucher erwartet außerdem ein Blick hinter die Kulissen der Wechselrichterentwicklung - und ein besonderes Messejahr: KOSTAL Solar Electric feiert 20 Jahre Unternehmensgeschichte. Ergänzt wird der Messeauftritt durch das bewährte KOSTAL Produktportfolio rund um:

den Hybrid-Wechselrichter PLENTICORE plus G2

den Universal-Wechselrichter PLENTICORE G3

sowie die Gewerbe-Wechselrichter der PIKO CI Serie

Mehr Möglichkeiten. Weniger Komplexität.

Im Mittelpunkt vieler Entwicklungen steht dabei der Installateur. Denn neue Anwendungen und zusätzliche Funktionen dürfen nicht zu mehr Aufwand führen - sondern müssen den Alltag erleichtern.

KOSTAL präsentiert deshalb Lösungen, die:

die Inbetriebnahme vereinfachen

den Serviceaufwand reduzieren

Systeme flexibel erweiterbar machen

digitale Prozesse unterstützen

langfristige Planungssicherheit schaffen

Damit entstehen neue Möglichkeiten, wirtschaftliche und zukunftssichere Energiesysteme effizient umzusetzen.

KOSTAL auf der Intersolar Europe 2026

KOSTAL präsentiert seine aktuellen Lösungen und Produktneuheiten auf der Intersolar Europe 2026 vom 23. bis 25. Juni 2026 in München in Halle B3, Stand B3.130. Fachbesucher erhalten vor Ort Einblicke in neue Technologien, aktuelle Markttrends und zukünftige Entwicklungen rund um intelligente Energiesysteme.

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