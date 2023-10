OLIVE OILS FROM SPAIN

Deutschland im Bann des Olivenöl-Fiebers: Wachsende Begeisterung für das flüssige Gold aus Spanien

Berlin/Madrid (ots)

Der Olivenölverbrauch pro Einwohner in Deutschland beträgt derzeit etwa 1 Liter. Dies liegt deutlich unter dem Verbrauch in Mittelmeerländern wie Spanien mit 11,4 Litern, Griechenland mit 10,3 Litern und Italien mit 7,1 Litern. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Verbrauch in Deutschland, obwohl er noch niedrig ist, bereits die Marke von einem Kilo pro Einwohner pro Jahr überschritten hat, was auf ein kontinuierliches Umsatzwachstum in den kommenden Jahren hinweist.

Deutschland hat seinen Verbrauch von Olivenöl im Laufe dieses Jahrhunderts bereits verdreifacht und erreichte 2022 etwa 80.000 Tonnen, womit es seine Position als größter europäischer Verbraucher von Olivenöl unter den nicht-mediterranen Ländern festigt. Spanien ist derjenige Produzent, der am meisten von diesem Marktwachstum profitiert hat. Im Jahr 2013 stammten 13,52 Prozent des in Deutschland konsumierten Olivenöls aus Spanien; ein Jahrzehnt später liegt dieser Prozentsatz bei 31,65 Prozent und fast 25.000 Tonnen.

Tatsächlich hat der Verbrauch bereits die psychologische Schwelle von einem Kilo pro Einwohner pro Jahr überschritten, was darauf hinweist, dass Olivenöl allmählich einen wichtigen Platz in der deutschen Gastronomie einnimmt. Die deutschen Verbraucher sind immer offener für die Erkundung neuer kulinarischer Optionen und für gesündere Essgewohnheiten. Vor allem zeigt dieses Phänomen, dass die deutschen Verbraucher sich zunehmend der gesundheitlichen Vorteile des "flüssigen Goldes" bewusst sind. Das ist nicht verwunderlich, da sie sich um ihre Gesundheit sorgen und daher natürliche und hochwertige Lebensmittel wie Extra Virgin Olive Oil aus Spanien bevorzugen.

Ernährungsexperten, wie die spanische Forscherin Rosa Mª Lamuela-Raventós von der Universität Barcelona und der CIBEROBN, sind sich der zentralen Rolle bewusst, die diese gesunden Fette in einer ausgewogenen Ernährung spielen. "Es wurde gezeigt, dass diejenigen, die diese in ihrer Küche verwenden, eine ausgewogenere Ernährung haben. Durch die Verwendung dieses Lebensmittels neigen sie eher dazu, Gemüse und Fisch in ihre Mahlzeiten einzubeziehen, was sie in Einklang mit gesunden Ernährungsmustern bringt". Darüber hinaus profitieren sie von den einzigartigen Eigenschaften dieses Lebensmittels: "Zu den herausragenden Vorteilen gehört der hohe Gehalt an Ölsäure, die sich positiv auf die Senkung des LDL-Cholesterins, allgemein als 'schlechtes Cholesterin' bekannt, und auf den kardiovaskulären Schutz auswirkt. Außerdem ist EVOO eine bedeutende Quelle von Antioxidantien, wie Polyphenolen. Tatsächlich unterstützt die EFSA diese Gesundheitsaussage. Zusätzlich wurde festgestellt, dass dessen Verzehr mit der Vorbeugung chronischer Erkrankungen in Verbindung steht."

Die Forscherin weist jedoch darauf hin, dass in Märkten wie Deutschland, in denen der Verzehr von extra nativem Olivenöl erst vor relativ kurzer Zeit begonnen hat, Verbraucher dazu neigen, es auf rohe Zubereitung zu beschränken. Dies sei ein Fehler, da Extra Virgin Olive Oil sowohl bei heißer als auch bei kalter Verwendung gesundheitliche Vorteile bietet. Während es für den Einsatz in rohen Dressings und Soßen bekannt ist, eignet es sich auch zum Kochen bei mittlerer und niedriger Hitze. Seine gesundheitlichen Eigenschaften, wie seine Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und seine Fähigkeit, die Stabilität von einfach ungesättigten Fettsäuren aufrechtzuerhalten, machen es geeignet zum Braten, Grillen und Frittieren. Tatsächlich hat die Ärztin Forschungen durchgeführt, die gezeigt haben, dass "bei einer Temperatur von 120ºC, trotz des Abfalls des Gehalts an Polyphenolen (natürliche Antioxidantien) im Öl während des Kochens, die Werte immer noch hoch genug sind, um das Produkt gemäß EU-Vorschriften als 'gesund' zu betrachten", was bedeutet, dass es Eigenschaften hat, die vor der Oxidation von LDL (schlechtem) Cholesterin schützen können," sagt sie.

Tatsächlich betrachtet Rosa María das Sofrito, eine typische Grundlage in der spanischen Ernährung, als ein großes gesundes Geheimnis: "Wenn es mit frischen Zutaten wie Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und natürlich Extra Virgin Olive Oil zubereitet wird, wird es zu einer Quelle von Antioxidantien, Carotinoiden und Polyphenolen und einfach ungesättigten Fettsäuren. Die Kombination dieser Zutaten und ihre Zubereitung bei schwacher Hitze ermöglicht es, die gesunden Eigenschaften des Öls und des Gemüses zu erhalten. Sofrito wird in vielen traditionellen spanischen Rezepten verwendet und ist ein Beispiel dafür, wie köstliche und nahrhafte Gerichte aus frischen und gesunden Zutaten zubereitet werden können.

Über Olive Oils from Spain in Deutschland

Der Interprofessionelle Verband für spanisches Olivenöl ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die, hervorgegangen aus der Initiative der Branche (Olivenbauern, Genossenschaften, Industrie, Verpacker und Exporteure), alle Glieder in der Produktions- und Vermarktungskette des spanischen Olivenölsektors vereint. Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Olivenöle aus Spanien. Aus diesem Grund wurde eine neue Kampagne gestartet, um dieses Produkt auf dem deutschen Markt zu fördern und ein Bewusstsein für seine Vielfalt und Vorzüge zu schärfen. Diese Kampagne stützt sich auf eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale des Olivenöls: seine Qualität. Laut World's Best Olive Oils handelt es sich mit nativen Olivenölen extra aus Spanien um die am meisten ausgezeichneten Olivenöle der Welt. Im Rahmen von PR-Events wendet sich der Verband zudem an Profis aus der Gastronomie und Fachhändler sowie über 16 Probierstände in Verkaufsstellen wie AEZ, EDEKA und Mitte Meer. Olivenöle aus Spanien ist in Deutschland dank der von der Europäischen Union mitfinanzierten Kampagne "Olive Oil World Tour" bereits seit 2021 präsent. Ziel der Initiative ist es, mit deutschen Verbraucher:innen in Kontakt zu treten, die sich für die mediterrane Gastronomie und einen gesunden Lebensstil interessieren. Denn spanisches Olivenöl ist eines dieser pflanzlichen Produkte, die zur Erhöhung der Artenvielfalt beitragen und alle Voraussetzungen erfüllen, um als umweltfreundliches Produkt zu gelten, das zur nachhaltigen Landwirtschaft beiträgt.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.olivenöleausspanien.com

Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook:

https://www.instagram.com/olivenoleausspanien/ https://www.facebook.com/AceitesdeolivadeEspana/?brand_redir=1082355661808199

Original-Content von: OLIVE OILS FROM SPAIN, übermittelt durch news aktuell