AMADEUS erklärt: Wie Immobilieneigentümer von einer Hausverwaltung profitieren

Der Besitz und die Vermietung einer eigenen Immobilie ist in der Regel mit diversen Verwaltungsaufgaben verbunden. Doch Immobilienbesitzer müssen diese nicht selbst übernehmen. Mit einer professionellen Haus- und Gebäudeverwaltung genießen sie zahlreiche Vorteile.

Ob als Altersvorsorge oder Nebeneinkommen: Die Vermietung einer Immobilie bietet eine gute Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Allerdings kommen auf Eigentümer nicht nur finanzielle Gewinne, sondern auch ein hohes Maß an Verantwortung und die oder andere Verpflichtung zu, die insgesamt sowohl Zeit als auch Geld kosten kann. Eine professionelle Haus- oder Gebäudeverwaltung kann hier Entlastung bieten.

Immobilienverwaltung: Das kommt auf Eigentümer zu

Wer seine Eigentumswohnung nicht selbst nutzt oder mehrere Wohnungen sein Eigen nennt und vermietet, steht vor der Herausforderung, diese umfassend zu betreuen und zu verwalten. Dabei fallen verschiedene Aufgaben an, die es einzuplanen gilt. Sie lassen sich grob in drei Bereiche unterteilen:

Die technischen Aufgaben umfassen die regelmäßige Kontrolle des Zustands des Mietobjekts sowie die Instandhaltung, Reparatur, Sanierung oder Modernisierung, die den Werterhalt der Immobilie sichern. Heizung und Klimaanlage sind ebenfalls regelmäßig zu kontrollieren genauso wie Klingel oder Briefkasten. Des Weiteren zählt die Verwaltung von externen Dienstleistern, wie zum Beispiel einem Hausmeister, zu den technischen Belangen.

umfassen die regelmäßige Kontrolle des Zustands des Mietobjekts sowie die Instandhaltung, Reparatur, Sanierung oder Modernisierung, die den Werterhalt der Immobilie sichern. Heizung und Klimaanlage sind ebenfalls regelmäßig zu kontrollieren genauso wie Klingel oder Briefkasten. Des Weiteren zählt die Verwaltung von externen Dienstleistern, wie zum Beispiel einem Hausmeister, zu den technischen Belangen. Zu den kaufmännischen Angelegenheiten zählen alle finanziellen Belange, wie zum Beispiel die Verwaltung der Mieteinnahmen, die Erstellung der Nebenkostenrechnung, die Prüfung von Mieterhöhungen oder -anpassungen sowie die Bezahlung von Strom, Warmwasser und Kabel- oder Hausmeisterservice und Gartenpflege.

zählen alle finanziellen Belange, wie zum Beispiel die Verwaltung der Mieteinnahmen, die Erstellung der Nebenkostenrechnung, die Prüfung von Mieterhöhungen oder -anpassungen sowie die Bezahlung von Strom, Warmwasser und Kabel- oder Hausmeisterservice und Gartenpflege. Bei den juristischen und organisatorischen Aspekten handelt es sich unter anderem um das Durchsetzen von Mieterhöhungen, das Melden von Schadensfällen an die Versicherung oder das Ergreifen von rechtlichen Maßnahmen im Fall von Mietrückständen.

Darüber hinaus ist bei der Immobilienverwaltung zwischen zwei verschiedenen Verwaltungsarten zu unterscheiden, der WEG-Verwaltung und der Sondereigentumsverwaltung. Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist eine Rechtsform, die in Deutschland durch das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) geregelt ist. Dabei sind mehrere Personen jeweils Eigentümer von einzelnen Wohnungen oder Einheiten in einem Mehrfamilienhaus oder einer Wohnanlage. In einer WEG gibt es Gemeinschaftseigentum, das allen Eigentümern gehört, wie das Treppenhaus, Dach oder die Gebäudefassade. Es gibt aber auch Sondereigentum, das den einzelnen Wohnungseigentümern gehört, etwa ihre Wohnung. Die Sondereigentumsverwaltung betrifft dementsprechend ausschließlich die jeweilige Eigentumswohnung, wie etwa die Vermietung oder anfallende Modernisierungsmaßnahmen. Die Aufgaben der Sondereigentumsverwaltung werden meist nicht von der WEG-Verwaltung übernommen, es sei denn, es wurde ausdrücklich so vereinbart.

Vorteile einer kompetenten Haus- und Gebäudeverwaltung

Insbesondere beim Besitz von mehreren Wohnungen oder eines ganzen Mietshauses ist eine Haus- und Gebäudeverwaltung empfehlenswert. Sie kümmert sich um alle Belange, die bei der Betreuung der Immobilie anfallen. Sie ist für die Mieter fester Ansprechpartner bei Problemen oder bestimmten Anliegen und übernimmt alle anfallenden Aufgaben, sei es die Verwaltung von Mietverträgen und Betriebskostenabrechnung, die Werbung bei Freiwerden der Wohnung oder die Planung und Organisation von Reparatur- bzw. Instandhaltungsarbeiten. Indem Eigentümer die Immobilienverwaltung an eine Haus- oder Gebäudeverwaltung abgeben, können sie viel Zeit sparen. Zudem profitieren sie von ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen auf dem Gebiet oder ihrem Netzwerk an kompetenten Dienstleistern, wie zum Beispiel Handwerksfirmen.

So ist die AMADEUS Gebäudeverwaltung GmbH innerhalb der AMADEUS Group bereits seit über 30 Jahren ein verlässlicher Verwalter für Immobilien und verfügt damit über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz. Im Großraum Frankfurt, Wiesbaden, Limburg, Idstein etc. übernimmt sie sowohl die WEG- als auch die Sondereigentumsverwaltung und entlastet von den zeitaufwendigen Pflichten, die mit dem Gebäudemanagement einhergehen. Die AMADEUS Gebäudeverwaltung GmbH agiert hierbei als verlässlicher Partner und deckt ein breites Spektrum an Dienstleistungen ab. Diese umfassen organisatorische Aufgaben, die kaufmännische, rechtliche sowie technische Verwaltung, wie etwa notwendigen Instandhaltungsarbeiten. Ein Hausmeisterservice sind im Dienstleistungsangebot ebenso inbegriffen wie die Pflege von Außenanlagen und Grünflächen, ein Gebäudereinigungsservice oder die Koordination von Handwerkern. Zum Rundum-Service der AMADEUS Gebäudeverwaltung GmbH zählt nicht zuletzt auch die individuelle Beratung und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eigentümern. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, durch eine umfassende Verwaltung den Werterhalt der Immobilie sicherzustellen und den Besitzern Zeit und Anstrengungen zu ersparen.

