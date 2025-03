UCI Multiplex GmbH

UCI zeigt SCHINDLERS LISTE für Schulklassen bis zum Sommer gratis in allen Kinos

Bochum (ots)

Um zu zeigen, wie wichtig es ist, sich zu erinnern, und im Sinne der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung zeigt UCI ab sofort Steven Spielbergs Oscar®-prämiertes Meisterwerk SCHINDLERS LISTE in regelmäßigen Gratis-Vorstellungen exklusiv für Schulklassen. Die Vorführungen finden bis zu den Sommerferien an 4 Tagen in der Woche, dienstags bis freitags um 10 Uhr, in allen UCI-Kinos in Deutschland statt. Um verbindliche Anmeldung unter uci-schule.de wird gebeten. (Einlass: 10 Uhr, Beginn des Films: ca. 10.30 Uhr)

80 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz. 80 Jahre Ende des zweiten Weltkriegs in Europa. 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus. Gegen das Vergessen und im Sinne der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bietet UCI gemeinsam mit Universal Pictures International Germany GmbH ab sofort kostenfreie Vorstellungen von Steven Spielbergs Oscar®-prämiertem Meisterwerk SCHINDLERS LISTE an.

Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe & Northern Europe zu dieser Initiative: "In diesem Jahr gedenken wir einem Kapitel europäischer Geschichte, welches dunkler nicht sein könnte. Aus diesem Grund ist diese Initiative für ein tolerantes, weltoffenes und menschliches Miteinander für uns eine Herzensangelegenheit. Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit unserem Verleihpartner allen Schülerinnen und Schüler die Chance geben können, sich mit diesem wichtigen Thema filmisch auseinander zu setzen. In einem Kinosaal werden immer Geschichten erzählt und erlebt. Wir möchten alle Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Klassen einladen, sich bei uns dieser Geschichte zu stellen. Gegen das Vergessen. Für gesellschaftliche Verantwortung. Für ein menschliches Morgen."

Mit SCHINDLERS LISTE brachte Steven Spielberg als einer der ersten Filmemacher den Mut auf, sich mit dem Thema Holocaust filmisch auseinanderzusetzen. Der Film erzählt die Geschichte des deutschen Unternehmers Oscar Schindler (Liam Neeson), der etwa 1.100 Juden in seinen Fabriken beschäftigte, um sie vor Deportation und Ermordung im KZ Ausschwitz-Birkenau zu bewahren. Neben zahlreichen Auszeichnungen wie sieben Oscar® und drei Golden Globe®-Awards, wird der Film von Kritikern als handwerklich hervorragendes, authentisches und emotional mitreißendes Meisterwerk gelobt. In vielen Ländern, vor allem aber in Deutschland, wird der Film - gerade auch an Schulen - als Mittel zur politischen Bildung und Aufklärung im Kampf gegen Holocaustleugnung, Antisemitismus, Rassismus und Neonationalismus eingesetzt.

Die Vorstellungen finden bis zu den Sommerferien an 4 Tagen pro Woche, jeweils dienstags bis freitags um 10 Uhr, in allen UCI Kinos in Deutschland exklusiv für Schulen statt. (Einlass: 10 Uhr, Filmbeginn: ca. 10.30 Uhr) Um eine verbindliche Anmeldung unter uci-schule.de wird gebeten.

