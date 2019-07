Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Klimagerechte Stadtentwicklung - Jetzt bewerben für das bundesweit einzigartige "Freiraummanagement"-Studium

Ein Dokument

Lemgo (ots)

Anmoderationsvorschlag: Hunderttausende Schüler demonstrieren jede Woche weltweit unter dem Motto "Fridays For Future" für einen besseren Klimaschutz. Größter Wunsch ist dabei eine Welt, in der alle Menschen sinnvoll mit ihren Ressourcen umgehen und ihre Lebensräume im Einklang mit der Natur gestalten. Wie Lösungen hierfür in der Praxis aussehen können, lernen Studierende im bundesweit einzigartigen Studiengang "Freiraummanagement" an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL). Helke Michael berichtet.

Sprecherin: Freiraummanager sorgen dafür, dass öffentliche und private Freiflächen nachhaltig, wirtschaftlich und ökologisch optimal genutzt werden.

O-Ton 1 (Prof. Dr.-Ing. Felix Möhring, 20 Sek.): "Dabei kann es sich eben um einen Park handeln, oder um eine Wohngrünfläche, oder auch um eine Sportanlage zum Beispiel. Der Freiraummanager ist im Grunde genommen ein Bindeglied zwischen dem Landschaftsarchitekten als originären Planer von Außenanlagen und dem Landschaftsbau, der diese Anlagen sozusagen ausführt hinterher."

Sprecherin: Sagt der Leiter des Studiengangs Professor Felix Möhring. Die Arbeit des Freiraummanagers endet nicht bei der Idee, sondern geht mit der täglichen Pflege und Weiterentwicklung der Anlage weiter. Möhring erklärt, warum Parks und Grünflächen wichtig für die Gesellschaft sind.

O-Ton 2 (Prof. Dr.-Ing. Felix Möhring, 07 Sek.): "Das ist einmal die sogenannte Klimafunktion, dann die Erholungsfunktion, die auch sehr stark mit der Psyche von Menschen zu tun hat.

Sprecherin: Grünflächen haben auch eine wichtige Funktion für das Klima. Sie binden Feinstaub, sorgen dafür, dass Regen versickern kann und reinigen die Luft von Schadstoffen. Sieben Semester dauert das fächerübergreifende, praxisorientierte "Freiraummanagement"-Studium, das mit dem 'Bachelor of Engineering' abschließt und die Absolventen gezielt auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet.

O-Ton 3 (Prof. Dr.-Ing. Felix Möhring, 25 Sek.): "Hinterher stehen da sehr vielfältige Möglichkeiten offen, beispielsweise bei großen Immobilienentwicklern, bei großen Generalbauunternehmen, aber auch in Landschaftsarchitekturbüros oder klassischen Garten-, Landschaftsbau-Unternehmen, so wie auch Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften. Also der große Wohnungsbaumarkt, der sich derzeit sehr, sehr stark im Wandel befindet, der fragt diese Studienabsolventen schon sehr stark jetzt im ersten Durchgang nach."

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie sich für das zulassungsfreie "Freiraummanagement"-Studium an der Hochschule OWL interessieren: Mehr dazu erfahren Sie im Netz unter www.hs-owl.de/freiraummanagement. Dort können Sie sich auch gleich online für das nächste Wintersemester bewerben.

