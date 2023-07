KnowBe4

KnowBe4 warnt vor Phishing mit HTML-Anhängen

Für die Cybersicherheit gilt wie fast nirgendwo sonst, Zeit ist Geld. Das Wettrennen der Verteidiger gegen die Angreifer um den geschickteren Einsatz neuartiger Technologien steht niemals still. Die ungleich schwierigere Aufgabe haben dabei die Sicherheitsspezialisten unserer Organisationen zu erfüllen. Sie müssen alle möglichen Angriffswege antizipieren, bevor sie von Angreifern ausgenutzt werden. Ein intensiver Schlagabtausch ist unumgänglich.

Anhänge von Emails sind immer wieder beliebte Angriffsvektoren. Laut einer Analyse des Sicherheitsanbieters Avanan sind in diesem Jahr ausführbare Dateien und Office-Dokumente als bösartige Anhänge so gut wie nicht mehr vorhanden - dank der soliden Bemühungen von Sicherheitsunternehmen und E-Mail-Anbietern. Microsoft deaktiviert Makros. Das bedeutet nichts anderes, als dass die IT-Welt nun eine Post-Marko-Welt ist, was für Angreifer ein sehr großer Rückschlag ist, waren sie doch sehr erfolgreich damit ihre Schadsoftware in Markos zu verstecken.

Nun sind Cyberkriminelle verstärkt auf HTML-Dateien ausgewischen. Nach Angaben der Check Point-Tochter sind 53 Prozent der bösartigen Anhänge HTML-Dateien. Diese Anhänge selbst sind nicht gefährlich, d. h. sie enthält keinen bösartigen Code. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, waren zwar HTML-Phishing schon immer ein beliebter und gefährlicher Trend, wie nicht zuletzt die Sicherheitsforscher von Trustwave im Oktober letzten Jahres herausfanden. Die Ergebnisse zeigen etwa, dass HTML-Dateien bei Cyberkriminellen als Anhang noch beliebter als Exe-Dateien waren. Am häufigsten analysierten die Forscher HTML-Anhänge, die auf Phishing-Seiten verlinken. Microsoft hat in der Vergangenheit auch HTML-Anhänge entdeckt, bei denen Cyberkriminelle sogar Keylogger übertrugen.

