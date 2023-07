KnowBe4

Benchmarking Report von KnowBe4 zeigt: Europäische Organisationen müssen Cyberabwehr erhöhen

Tampa Bay, USA (ots)

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, veröffentlicht den Phishing by Industry Benchmarking Report 2023 für die DACH-Region. Der Bericht ermöglicht die Messung des Phish-ProneTM Percentage (PPP) einer Organisation. Der Wert gibt an, wie viele ihrer Mitarbeiter wahrscheinlich auf Phishing oder einen Social Engineering-Betrug hereinfallen.

KnowBe4 analysierte einen Datensatz von über 12,5 Millionen Benutzern in 35.681 Organisationen mit über 32,1 Millionen simulierten Phishing-Sicherheitstests in 19 verschiedenen Branchen. Das daraus resultierende Baseline-PPP misst den Prozentsatz der Mitarbeiter in Unternehmen, die keine KnowBe4-Sicherheitsschulung durchgeführt haben und während des Tests auf einen simulierten Phishing-E-Mail-Link geklickt oder einen infizierten Anhang geöffnet haben.

Der diesjährige Bericht zeigt, dass nach den durchgeführten Baseline-Tests ohne Sicherheitsschulung in allen Branchen in der DACH-Region 31 Prozent der Mitarbeiter wahrscheinlich auf einen verdächtigen Link klicken oder einer betrügerischen Anfrage nachkommen. Was die durchschnittlichen PPP-Raten betrifft, so schneidet die DACH-Region im Vergleich zum Vereinigten Königreich und Irland sowie zum übrigen Europa gleich oder leicht besser ab.

Als die Unternehmen nach ihrer ersten Messung eine Kombination aus Schulungen und simulierten Phishing-Sicherheitstests durchführten, änderten sich die Ergebnisse drastisch. 90 Tage nach der Durchführung von monatlichen oder häufigeren Sicherheitsschulungen sank die durchschnittliche PPP auf 20 Prozent. Nach zwölf Monaten Sicherheitstraining und simulierten Phishing-Sicherheitstests sank der durchschnittliche PPP auf sechs Prozent, was darauf hindeutet, dass neue Gewohnheiten zur Normalität werden und eine stärkere menschliche Firewall und eine verbesserte Sicherheitskultur fördern.

Mehr lesen Sie hier: https://www.knowbe4.com/phishing-benchmarking-analysis-center.

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell