Vereinbarkeit lernen? - Neues berufundfamilie Akademie-Programm sorgt mit Trendthemen für Empowerment

Frankfurt (ots)

- 10 Jahre berufundfamilie Akademie - Neuer Webauftritt

Aktuelles Wissen zur (Weiter-)Entwicklung der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik vermitteln - das ist seit zehn Jahren Aufgabe der berufundfamilie Akademie. Seit 2010 ergänzt die Akademie der berufundfamilie Service GmbH, deren zentrales Angebot das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule ist, um Weiterbildungsmaßnahmen.

Ihrer Kernzielgruppe Fach- und Führungskräfte bietet die berufundfamilie Akademie auch in diesem Jahr wieder unterschiedliche Veranstaltungsformate an, mit denen sie deren Empowerment in Sachen betrieblich gestützte Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben fördert. In den Netzwerktreffen und Seminaren gesellen sich zu den Dauerbrennerthemen wie "Lebensphasenbewusste Führung" und "Strategischer Faktor Betriebliches Gesundheitsmanagement" in 2020 neue Aspekte, die sich im Jahresmotto "TEAM2020: Talente, Empowerment, Agilität und Management" wiederfinden. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit einem übergreifenden Generationenmanagement, bei der sowohl die Führung altersgemischter Teams als auch die Zusammenarbeit immer heterogener werdender Arbeitsgruppen beleuchtet werden. Neu wird auch das Thema Distance Care sein, das von Arbeitgebern angesichts der wachsenden Arbeitsmobilität stärkere Berücksichtigung finden sollte. Zudem überträgt die berufundfamilie Akademie die Know-how-Vermittlung von Themen, die im Rahmen von Netzwerktreffen bislang nach dem audit berufundfamilie und audit familiengerechte hochschule zertifizierten Arbeitgebern vorbehalten waren, in Seminare, die auch nicht-auditierte Organisationen besuchen können. Ein Beispiel ist der Aspekt Nudging, der in diesem Jahr in zwei offenen Veranstaltungen für neue Impulse bei Führungskräften sorgen soll.

Der Flyer "Jahresübersicht. Termine 2020." steht zum Download zur Verfügung unter: https://bit.ly/2wLrrI9 Alle Themen können von der berufundfamilie Akademie und deren Trainer*innen auch in individuelle Inhouse-Schulungen überführt werden, die passgenau für den jeweiligen Arbeitgeber ausgearbeitet werden. Und auch Aspekte, die nicht explizit im Netzwerktreffen- und Seminarprogramm benannt sind, werden auf Wunsch für Inhouse-Sessions er- und bearbeitet.

Auch der Webauftritt der berufundfamilie Akademie ist neu. Interessierte erhalten in deutlich übersichtlicherer Form als bisher ausgiebige Informationen über die jeweilige Veranstaltung. Hier kann auch direkt und auf einfachem Weg die Buchung vorgenommen werden. Die Akademie-Seiten sind Bestandteil der berufundfamilie Website www.berufundfamilie.de und sind erreichbar unter: https://akademie.berufundfamilie.de

Seminare und Netzwerktreffen: UlTEAMativ familienbewusst Hier eine Auswahl der geplanten Veranstaltungen für das erste Halbjahr 2020.

Seminare

Die Seminare der berufundfamilie Akademie sind als praxisnahe Weiterbildungseinheiten zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen konzipiert, die allen Arbeitgebern - und damit auch Organisationen, die nicht nach dem audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule zertifiziert sind - offenstehen.

26.03.2020 | Bremen

Um die Ecke zum Ziel. Nudging - die kreative Art zu bewegen.

21.04.2020 | Leipzig

Generationen in altersgemischten Teams erfolgreich führen. Gemeinsamkeiten. Herausforderungen. Lösungen.

12.05.2020 | Berlin

Führen im flexiblen Umfeld. Ergebnisorientiert führen in einer zunehmend flexiblen und mobilen Arbeitswelt.

16.06.2020 | Berlin

Fit für die Umsetzung! Der Einstieg in eine erfolgreiche Projektarbeit.

23.06.2020 | Köln

Engagement bis zum Burn-out? Brennen ohne auszubrennen!

Netzwerktreffen

Arbeitgeber, die aktuell nach dem audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule zertifiziert sind, bietet die berufundfamilie Akademie mit den Netzwerktreffen eine kostenlose Plattform für den Erfahrungs- und Wissensaustausch.

23.04.2020 | München

Female Business Force. Frauennetzwerke gründen.

23.04.2020 | Eschborn

Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Auslandseinsatz. Geplante Veranstaltungen - Termine und Orte folgen

Maßnahmen mit großer Wirkung.

Kostenbewusste Personalpolitik im audit berufundfamilie. Dialoger-Forum. Netzwerktreffen für langjährig auditierte Organisationen.

Distance Care.

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege im Zeitalter steigender Mobilität.

Übergang in den Ruhestand - ein kritisches Ereignis? Alles eine Frage des Blickwinkels!

Mitmachen erwünscht! Wie können Beschäftigte mobilisiert werden, sich aktiv einzubringen?

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen von Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich das Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden rund 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die europaweite Lizenz für das audit. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey trägt die Schirmherrschaft für das audit, das von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft - BDA, BDI, DIHK und ZDH - empfohlen wird. www.berufundfamilie.de

