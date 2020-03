AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Gauland: AfD-Fraktion Garantie dafür, dass sich 2015 nicht wiederholt

Berlin (ots)

Zur Diskussion über die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland, die an der griechisch-türkischen Grenze versuchen, in die EU einzureisen, teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:

"Wenn es nach den Grünen ginge, wären heute schon Tausende Flüchtlinge von der griechisch-türkischen Grenze auf dem Weg nach Deutschland. Auch aus anderen Parteien mehren sich die Stimmen, die eine großzügige Aufnahme fordern.

Dafür, dass es dazu bislang trotz des wachsenden öffentlichen Drucks etwa aus Reihen der Medien und der Kirchen nicht gekommen ist, gibt es eine einfache Erklärung: Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestages ist die Garantie dafür, dass sich 2015 nicht wiederholt.

Denn wir dürfen uns nicht täuschen: Die Haltung, die ab 2015 zur unkontrollierten Einreise von mehr als einer Million Ausländer nach Deutschland geführt hat, ist bei den Altparteien nach wie vor weit verbreitet. Allein die Furcht vor der Reaktion der Wähler hindert bislang die politisch Verantwortlichen und vor allem die CDU daran, unter Umgehung gesetzlicher Regelungen und internationaler Vereinbarungen, erneut Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland zu holen."

