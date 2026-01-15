Knauf Group

Knauf und Ritleng gründen Joint Venture für Gipsrecycling in Frankreich

Die Gebr. Knauf KG (Iphofen), weltweit führender Hersteller von Baustoffen und Bausystemen, hat heute die Gründung eines Joint Ventures für Gipsrecycling in Frankreich angekündigt, zusammen mit den französischen Partnern Ritleng Revalorisations und HL Développement. Diese Zusammenarbeit sichert langfristigen Zugang zu hochwertigem recycelten Gips und liefert einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und zur Reduktion von CO2-Emissionen im Bausektor.

Das Joint Venture beteiligt sich an dem im Bau befindlichen Gipsrecycling-Werk in Auneuil (Oise, Frankreich). Die Inbetriebnahme ist für Ende der ersten Jahreshälfte 2026 geplant. Laut Ritleng Revalorisation wird die selbstentwickelte Anlage in Auneuil die größte ihrer Art in Europa. Dadurch kann die Ritleng-Gruppe fast ein Drittel des anfallenden französischen Gipsabfalls verarbeiten.

Nach der Startphase wird der Standort Auneuil den Rohstoff unter anderem an das Knauf Werk in Saint-Soupplets (Seine-et-Marne, Frankreich) liefern. Das verringert die Abhängigkeit von Naturgips und unterstützt die Ziele der Knauf Gruppe für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

Dr. Martin Brown, Head of Supply Chain Management der Knauf Gruppe, sagt dazu: "Dieses Joint Venture markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Skalierung des industriellen Gipsrecyclings. Die Zusammenarbeit mit Ritleng Revalorisations und HL Développement gewährleistet den Zugang zu hochwertigem recycelten Gips in Frankreich und reduziert den ökologischen Fußabdruck über den gesamten Produktionszyklus hinweg. Wie auch unser Joint Venture mit dem Partner BSR in Deutschland leisten diese Projekte einen wichtigen Beitrag zur regionalen Rohstoffversorgung unserer Werke."

Jean-Luc Ritleng, Präsident Ritleng Revalorisations, erklärt: "Unsere fortschrittliche Recyclingtechnologie und unsere Erfahrung in der Verarbeitung komplexer Abfallströme ermöglichen es uns, hochwertigen Recyclinggips im industriellen Maßstab zu liefern. Die Zusammenarbeit mit Knauf ermöglicht es uns, innovative technische Lösungen für einen Sektor zu liefern, der international expandiert."

Hervé Lepps, Präsident von HL Développement, betont: "Dieses Joint Venture zeigt unser Engagement für Lösungen der Kreislaufwirtschaft. Indem wir technische Expertise mit industrieller Nachfrage verbinden, schaffen wir ein skalierbares Modell für zukünftiges Wachstum."

Die Partner bewerten bereits weitere Projekte, einschließlich möglicher weiterer Erweiterungen in Frankreich und weiterer Länder. Diese Initiativen werden die Position des Joint Ventures als führendes Unternehmen im Gipsrecycling stärken und die breite Nutzung recycelter Baumaterialien fördern.

Knauf Gruppe

Die Knauf Gruppe ist ein international agierender Baustoffhersteller mit Sitz in Iphofen, Deutschland. Das 1932 gegründete Familienunternehmen ist heute weltweit führender Produzent von Baustoffen und Systemen auf Gipsbasis, von energieeffizienten Dämmstoffen sowie von Systemlösungen für Decken. Es betreibt mehr als 300 Produktionsstätten und Vertriebsorganisationen in über 90 Ländern auf allen Kontinenten. Im Jahr 2024 erwirtschafteten die rund 43.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 15,6 Milliarden Euro.

Für weitere Informationen zur Knauf Gruppe besuchen Sie unsere Website: www.knauf.com

Ritleng Revalorisations

Ritleng Revalorisations ist ein französisches Familienunternehmen für Gipsrecycling und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung. Spezialisiert auf Prozesse, die einen hohen Durchsatz und hohe Qualität ermöglichen, bedient Ritleng Revalorisations Industriekunden in ganz Frankreich und entwickelt Europas größte Gipsrecyclinganlage in Auneuil.

Mehr Informationen: www.ritleng-revalorisations.com

HL Développement

HL Développement ist ein anerkannter Spezialist für Abfallmanagement und Investor in Ritleng Revalorisations Hauts-de-France. Mit Fokus auf nachhaltige Entwicklung unterstützt das Unternehmen innovative Projekte der Kreislaufwirtschaft und verfügt über Expertise bei der Skalierung industrieller Prozesse.

