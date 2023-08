Pfizer Pharma GmbH

Impfungen in der Schwangerschaft können schweren Infekten bei Neugeborenen vorbeugen

Maternale Immunisierung sorgt für Nestschutz

Babys sind in den ersten Wochen und Monaten sehr anfällig gegenüber Krankheitserregern, da ihr noch unausgereiftes Immunsystem diese noch nicht angemessen bekämpfen kann.[1] Durch die Immunisierung werdender Mütter besteht allerdings die Möglichkeit, den Impfschutz auf das noch ungeborene Kind zu übergeben und so Babys von Geburt an vor Infektionskrankheiten zu schützen. Denn während der Schwangerschaft werden über die Plazenta Antikörper von der werdenden Mutter auf das Ungeborene übertragen. Das Prinzip der maternalen Immunisierung ist ein unkompliziertes und sicheres Verfahren, das derzeit u. a. schon zum Schutz von Neugeborenen vor Keuchhusten angewendet und in klinischen Studien für weitere Krankheitserreger getestet wird.[2]

Die maternale Impfung gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) könnte einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Krankheitslast unter Neugeborenen leisten, denn nahezu jedes Kind infiziert sich bis zu einem Alter von zwei Jahren mit RSV.[3] Das RS-Virus ist der am weitesten verbreitete Atemwegserreger bei Säuglingen und Kleinkindern und kann Infektionen auslösen, die zu schweren Komplikationen wie akutem Atemversagen führen können. Eine schwere RSV-Erkrankung kann jeden Säugling treffen, die meisten Betroffenen sind nicht vorerkrankt und nicht frühgeboren.[3] Dabei sind die ersten sechs Monate besonders kritisch, da das Immunsystem von Neugeborenen noch nicht ausgereift ist.[4] Weltweit kann etwa einer von 28 Todesfällen bei Säuglingen im Alter von 28 Tagen bis sechs Monaten auf eine RSV-Infektion zurückgeführt werden.[5] Nach einer überstandenen RSV-Infektion kann das Asthmarisiko erhöht sein.[6]

Aufklärungsbedarf zur maternalen Immunisierung: Antikörper der Mutter sorgen für "Nestschutz" des Neugeborenen

Infektionskrankheiten wie RSV, Grippe und Keuchhusten stellen für Neugeborene eine besondere Gefahr dar. Sie sind daher auf den sogenannten Nestschutz durch mütterliche Antikörper angewiesen. Die Antikörper können sowohl durch eine Impfung der Schwangeren als auch durch einen natürlich durchgemachten Infekt entstehen und gehen über die Plazenta in das Blut des ungeborenen Kindes über. Dadurch erhält der Säugling von Geburt an für bestimmte Zeit den Nestschutz, ist also gegen bestimmte Erreger eine Zeit lang geschützt.[7]

Europaweit sind bereits verschiedene Impfungen während der Schwangerschaft verbreitet. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt gesunden Schwangeren z. B. die Impfung gegen Grippe und Keuchhusten, mit dem Ziel, die werdende Mutter bzw. das Ungeborene zu schützen.[8] Das Prinzip der sogenannten maternalen Immunisierung ist seit vielen Jahren etabliert und hat sich als sicher erwiesen.[9,10] Dennoch wird die maternale Impfung bislang zu selten in Anspruch genommen: Gegen Keuchhusten hatte sich im Jahr 2021 nicht einmal jede zweite schwangere Frau (39,7 %) impfen lassen.[11] Wichtig ist daher, dass Gynäkolog:innen ihre schwangeren Patientinnen über Impfungen in der Schwangerschaft und deren Nutzen aufklären. Denn die persönliche Empfehlung der betreuenden Gynäkologin oder des betreuenden Gynäkologen ist häufig der wichtigste Entscheidungsgrund für eine Impfung.[12]

Säuglinge in den ersten Lebensmonaten besonders von RSV betroffen

Im Vergleich zu Influenza gehen RSV-Infektionen bei Kindern im Alter unter fünf Jahren mit einer sechzehnmal häufigeren Einweisung ins Krankenhaus einher.[3] Die schwere RSV-Welle im Herbst und Winter 2022/2023 brachte viele Kinderkliniken an den Rand ihrer Belastungsgrenzen. Rund 70 Prozent aller RSV-bedingten Krankenhauseinweisungen betrafen Säuglinge, die jünger als 12 Monate waren.[13] Fast 80 Prozent der wegen RSV intensivmedizinisch behandelten Kinder waren jünger als ein Jahr.[13] Neugeborene im Alter bis drei Monate stellten mit 59 Prozent die am stärksten betroffene Gruppe.[11] RSV-Infektionen sind nicht mit Medikamenten heilbar. Man kann lediglich die Symptome mildern, zum Beispiel durch fiebersenkende Maßnahmen.[14] Je nach Schwere kann auch invasive Beatmung notwendig sein.[14,15] Einen Impfschutz gegen RSV, mit dem Schwangere ihr Neugeborenes schützen können, gibt es aktuell noch nicht. Allerdings forschen mehrere Pharmaunternehmen an Impfstoffkandidaten unter anderem für Schwangere - erste Zulassungen werden noch im Jahr 2023 erwartet.

Quellen:

