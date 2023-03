ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/23

Mainz (ots)

Woche 13/23 Fr., 31.3. 0.30 60 Jahre ZDF Die ZDF-Kultnacht - Das Beste aus "Disco" (VPS 1.00) Bitte Ergänzung beachten: Stereoton Woche 15/23 Do., 13.4. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Nadine Krüger Bitte streichen: Florian Weiss (Änderung bitte auch für Fr., 14.4.2023, 9.05 Uhr beachten.) Fr., 14.4. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Woche 16/23 So., 16.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Berlin - Stadt der Bettler Film von Silvia Kaiser Deutschland 2023 ---------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Berlin - Stadt der Bettler Film von Silvia Kaiser (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Woche 18/23 Sa., 29.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 plan b: Waldschutz in der Klimakrise (HD/UT) Feuer, Flammen, Funkenschlag Film von Christina Gantner Deutschland/Spanien 2023 ("plan b: Die Artenschützer – Im Einsatz für die Natur" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.) Mi., 3.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.15 plan b: Waldschutz in der Klimakrise (HD/UT) Feuer, Flammen, Funkenschlag Film von Christina Gantner (vom 29.4.2023) Deutschland/Spanien 2023 (Die Wiederholung "plan b: Die Artenschützer – Im Einsatz für die Natur" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.) Woche 19/23 Mi., 10.5. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Halbfinale, Hinspiele Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer

