Deoleo

Bertolli revolutioniert das Ölregal: Erstes Bratolivenöl in innovativer Dosierflasche - für eine handliche und präzise Dosierung

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die Traditionsmarke Bertolli setzt erneut Maßstäbe in Sachen Innovation. Mit dem neuen Bertolli Bratolivenöl in einer Dosierflasche bringt der Marktführer für Olivenöl erstmalig eine Speiseöl-Dosierflasche auf den deutschen Markt. Das moderne Verpackungsformat, das in anderen Ländern bereits großen Erfolg feiert, vereint mediterrane Qualität mit maximaler Funktionalität und macht das Kochen einfacher und smarter.

Gezielte Dosierung für bewussten Genuss

Olivenöl gilt als fester Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung, doch die richtige Menge ist entscheidend. Die innovative Dosierflasche von Bertolli ermöglicht eine präzise und kontrollierte Verwendung, sodass der Fettkonsum bewusst gesteuert werden kann. Gleichzeitig reagiert Bertolli mit dieser Produktneuheut auf aktuelle Marktbedingungen: Der Wunsch nach weniger Verschwendung und gesundheitsbewusste Ernährung machen eine gezielte Dosierung wichtiger denn je. Auch das Bedürfnis nach Komfort und Zeitersparnis in der Küche wächst - die neue Flasche ist die Antwort auf diesen Trend und bietet eine zeitgemäße Lösung für moderne Haushalte.

Durchdachtes Design mit funktionalen Vorteilen

Das moderne Design der Dosierflasche überzeugt mit praktischen Vorteilen. Der drehbare Dosierverschluss lässt sich leicht öffnen und schließen und ermöglicht eine präzise Dosierung des Olivenöls. Die integrierte Anti-Tropf-Funktion sorgt dafür, dass kein Öl daneben geht und die Flasche hygienisch sauber bleibt. Eine rutschfeste Oberfläche an den Seiten gewährleistet sicheren Halt, selbst bei intensiver Nutzung. Die Flasche besteht zu 100 Prozent aus recyceltem PET, ist leicht, robust und durchsichtig, sodass der Inhalt jederzeit gut sichtbar ist. Mit einem Fassungsvermögen von 460 Millilitern und einem ergonomischen Format ist sie besonders handlich und vor allem platzsparend.

Das Bertolli Bratolivenöl ist bis zu 200 Grad Celsius erhitzbar und damit ideal zum Braten, Anbraten und Kochen geeignet. Sein neutraler Geschmack macht es zu einem echten Allrounder in der Küche. Verbraucherinnen und Verbraucher schätzen besonders die hohe Erhitzbarkeit und die einfache Handhabung. Damit ist das Produkt ein vielseitiger Helfer im Alltag.

"Mit der neuen Bertolli Dosierflasche reagieren wir direkt auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden: gesundheitsbewusst kochen, Öl gezielt einsetzen und dabei höchsten Komfort genießen. Diese Innovation vereint unsere mediterrane Tradition mit modernen Konsumtrends - und macht es leichter denn je, Olivenöl präzise zu verwenden und fördert gleichzeitig die Freude beim Kochen, wenn man sich wie ein Chefkoch fühlt", erklärt Tomislav Bucic, General Manager von Deoleo Deutschland.

Das neue Bertolli Bratolivenöl in der Dosierflasche ist ab 1. Dezember 2025 im deutschen Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. Die Preisgestaltung obliegt dem Handel.

Seit über 160 Jahren steht Bertolli für mediterranen Genuss, Qualität und Innovationsfreude und bringt mit jeder Produktneuheit ein Stück mediterraner Lebensart in die Küchen der Welt.

Über Deoleo

Deoleo ist der weltweit führende Olivenölabfüller mit einer Präsenz in mehr als 43 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Das Unternehmen verfügt über Fabriken in Spanien und Italien und Vertriebsgesellschaften in 12 Ländern. Das Portfolio von Deoleo umfasst 27 Marken für Speiseöle, Oliven, Soßen und Essige darunter weltweit führende Marken wie Bertolli, Carapelli und Sasso sowie die spanischen Marken Carbonell, Hojiblanca und Koipe. Weitere Informationen über Deoleo und seine Nachhaltigkeitsstrategie 2030 finden Sie unter: www.deoleo.com/en/sustainability

Über Bertolli

Vor über 160 Jahren im kleinen toskanischen Dorf Lucca in Italien gegründet, wurde Bertolli zum Inbegriff italienischer Küche und ist heute die Olivenölmarke Nummer Eins weltweit (hergestellt von Deoleo). Die Marke Bertolli verpflichtet sich zu höchster Qualität, der Verwendung bester natürlicher Zutaten und steht in der Tradition hervorragender und genussvoller Ernährung. www.bertolliolivenoel.de

Original-Content von: Deoleo, übermittelt durch news aktuell