„Uchiboso Hyakunengo Art Festival: Environment and Desire" in der Region Uchiboso in der Präfektur Chiba

Chiba, Japan, 26. März 2024 (ots/PRNewswire)

Im Rahmen eines offiziellen Projekts zur Feier des 150. Jahrestags der Gründung der Präfektur Chiba wird das „Uchiboso Hyakunengo Art Festival: Environment and Desire" – ein neuartiges Kunstfestival, das die Kraft von Kunst, Kreativität und Technologie vereint – vom 23. März bis zum 26. Mai 2024 in fünf Städten (Ichihara, Kisarazu, Kimitsu, Sodegaura und Futtsu) in der Präfektur Uchiboso auf der Halbinsel Boso gegenüber der Bucht von Tokio stattfinden.

Etwa 90 Kunstwerke, die von insgesamt 80 modernen Künstlern aus Japan und dem Ausland in verschiedenen Techniken wie Malerei, Bildhauerei, Video- und Installationskunst geschaffen wurden, werden an Orten wie Museen in den fünf Städten ausgestellt. Die Veranstaltung soll den Menschen die Möglichkeit geben, die Kultur, die Geschichte, die reiche Natur und die lokale Küche der Präfektur Chiba zu genießen, während sie die fünf Städte besuchen, um die Kunstwerke zu bewundern.

Titel: Uchiboso Hyakunengo Art Festival: Environment and Desire

Veranstaltungsorte: 5 Städte in Uchiboso (Ichihara City, Kisarazu City, Kimitsu City, Sodegaura City, Futtsu City)

Zeitraum: 23. März (Samstag) bis 26. Mai (Sonntag), 2024

*jeden Dienstag und Mittwoch geschlossen (außer am 30. April und 1. Mai). Einige Veranstaltungsorte sind an verschiedenen Tagen geschlossen.)

Öffnungszeiten: 10:00 - 17:00

*Ausstellungstage und -zeiten können je nach Kunstwerk variieren.

Website: https://100nengo-art-fes.jp/en/uchiboso/

Liste einiger der Künstler

Tetsuya Umeda, Motohiko Odani, Yayoi Kusama, SIDE CORE, Hiraki Sawa, Kohei Nawa, Takeshi Yasura, Dinh Q. Le

Pass über die Wertschätzung der Arbeit:

Verkaufszeitraum: 23. März - 26. Mai 2024

Preise: 3.500 Yen (Erwachsene), 2.000 Yen (Grund-, Mittel- und Oberschüler)

*Die Eintrittskarten für die Besichtigung von Kunstwerken werden in den Informationszentren vor Ort und an anderen relevanten Orten verkauft.

