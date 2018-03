Unbegrenzt Urlaub, Wäscheservice und Weltreise nach fünf Jahren: Der wahrscheinlich attraktivste Arbeitgeber Europas kommt nach Deutschland

Berlin/Zürich (ots) - Unlimitierte Urlaubstage, acht Wochen "remote work" pro Jahr, also arbeiten von überall, eine Rückerstattung von privaten Reisekosten und eine Weltreise zum Betriebsjubiläum - das mehrfach ausgezeichnete Fintech-Startup Advanon setzt neue Standards in Sachen Unternehmenskultur. Nun expandiert "der grosszügigste Arbeitgeber der Schweiz" mit Hauptsitz in Zürich nach Deutschland. Ein Office in Berlin gibt es bereits, erste deutsche Kunden ebenfalls. Advanon bietet eine digitale Plattform, über die kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ihre Rechnungen direkt von Investoren vorfinanzieren lassen können. Das sogenannte Crowd-Factoring ist am Schweizer Markt bereits erfolgreich etabliert.

"Wir wollten von Anfang an ein modernes Unternehmen sein, bei dem der Output zählt und nicht die reine physische Anwesenheit", sagt CEO Phil Lojacono. "Deshalb messen wir Ziele und nicht Stunden." Dazu sollen Advanoners Leben und Beruf nicht balancieren müssen, sondern vereinbaren können. "Bei uns gibt es jeden Morgen Frühstück, wir zelebrieren den Start ins Wochenende, jeder darf zwei Wochen im Quartal 'remote' arbeiten, also von überall auf der Welt aus, und bei Bedarf stellen wir einen Wäscheservice oder einen Steuerberater", ergänzt Lojacono. Die sogenannten AdvaPerks bestehen aus Leistungen für alle und individuellen Wahl-Angeboten wie Netflix und Spotify, eine Jahresmitgliedschaft im Fitnessstudio oder kostenlose Uber-Fahrten. Ausserdem sind die Mitarbeiter an der Firma beteiligt: "So werden alle zu Unternehmern und jeder partizipiert direkt am Erfolg oder Misserfolg", sagt Lojacono.

Jeden Freitag läuten Advanoners das Wochenende gemeinsam ein. Alle zwei Wochen werden sogenannte "Fuck ups" gefeiert, also Fehler die bei Advanon als Teil eines Entwicklungsprozesses gesehen werden. "Wir suchen nicht nach 'Schuldigen', sondern Lösungen und akzeptieren Fehler als wichtigen Teil des Arbeitsalltags. Was wir von Klein auf lernen, gilt auch in diesem Umfeld: Aus Fehlern lässt sich wunderbar lernen", erklärt Lojacono.

Crowd-Factoring: Traditionelles Bankenmodell ins 21. Jahrhundert übersetzt

2015 gegründet, zählt Advanon inzwischen 35 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat ein altes Bankengeschäft revolutioniert und mit Crowd-Factoring eine neue Kategorie der Vorfinanzierung geschaffen. Auf der Online-Plattform können KMU ihre Rechnungen direkt hochladen und zum Verkauf anbieten, Privatleute unmittelbar investieren. Beide Seiten profitieren: KMU können sich auf ihr Wachstum konzentrieren und Investoren steht eine neue, attraktive Anlageklasse zur Verfügung. Als Aktionäre konnte Advanon unter anderem Urs Wietlisbach, u.a. Gründer der Partners Group und b-to-v, Eric Sarasin, ehemaliger stellvertretender Chef der Privatbank J. Safra Sarasin und Business Angel sowie den IT-Unternehmer und frühen Facebook-Investor Daniel Gutenberg und das Grossunternehmen Swisscom gewinnen.

Nach zwei erfolgreichen Jahren am Schweizer Markt, steht Advanon nun auch deutschen Kunden zur Verfügung. Im Berliner Büro arbeiten derzeit fünf Mitarbeiter. Die Expansion ist ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, einer der wichtigsten Finanzierungspartner und Berater für KMU in Europa zu werden. "Wir sind auf der Suche nach neuen Talenten, die mit uns den Markt weiter revolutionieren wollen", so Lojacono. "Gerade im Bereich Machine Learning suchen wir smarte Software Engineers." Advanon hat die eigene Meta-Suchmaschine "Nectar" entwickelt, die das Kredit-Rating verbessert und Prognosen vereinfacht. "Nectar greift Daten aller KMU in Deutschland und der Schweiz ab, damit haben wir gegenüber anderen Finanzierungsanbietern einen Wissensvorsprung."

Über Advanon - auf einen Blick

Advanon wurde 2015 von den drei ehemaligen Google-Praktikanten Phil Lojacono, Stijn Pieper und Philip Kornmann in Zürich gegründet. Advanon ist die führende Plattform zur Finanzierung von Debitorenrechnungen in der Schweiz. Sie verbindet KMU und Investoren direkt miteinander. KMU laden über das Portal ihre ausstehenden Rechnungen hoch und Investoren können die Rechnungen direkt finanzieren. Dadurch verhelfen die Investoren KMU zu einer vollständigen Ausschöpfung ihres Wachstumspotenzials und profitieren gleichzeitig von einer neuen, attraktiven Anlageklasse.

Seit dem Start der Plattform konnte das Start-up diverse strategische Partnerschaften mit bekannten Banken bekanntgeben. Zuletzt gab Advanon eine Kooperation mit AXA Winterthur bekannt. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr schloss Advanon im Januar 2017 die zweite Finanzierungsrunde ab und investiert diese ins weitere Wachstum in Europa. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in Zürich und Berlin hat bereits einige renommierte Awards gewonnen, etwa den "Working Capital Management Award" der Postfinance in der Kategorie Innovation und den Swiss Fintech Award "Top 4 Swiss FinTech Company". Ausserdem ist Advanon Gewinner der bekannten Swisscom Startup Challenge und zählt zu den zehn Besten der "TOP 100 Swiss Startups of 2017". Silicon Republic zählt Advanon zu den 100 "Hottest Startups to Watch" in Europa.

