KEY-THE ENERGY TRANSFORMATION EXPO - DAS GLOBALE REFERENZNETZWERK DER ENERGIEWENDE-COMMUNITY - STEHT KURZ VOR DEM START IN ITALIEN

Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

Vom 5. bis 7. März werden im Rimini Expo Centre der Italian Exhibition Group rund 35 % internationale Ausstellermarken und über 250 Top-Einkäufer und Delegationen aus 48 Ländern erwartet.

Dank der Unterstützung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und der italienischen Handelsagentur, der Zusammenarbeit mit über 40 ausländischen Verbänden und einem weltweiten Netzwerk von Vertretern festigt die Veranstaltung ihre Rolle als wichtiger internationaler Akteur.

Auf über 90.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und in 20 Hallen präsentieren sich mehr als 1.000 Aussteller auf der KEY-The Energy Transition Expo, der Veranstaltung der Italian Exhibition Group zum Thema Energiewende und -effizienz. Sie findet vom 5. bis 7. März im Rimini Expo Centre in Italien statt und ist ein Maßstab in Europa, Afrika und dem Mittelmeerraum. Diese Ausgabe der KEY wird die bisher größte und internationalste sein.

Peraboni, Astolfi und Previati kommentieren:

„Mit mehr als 250 Top-Einkäufern und Delegationen aus 48 Ländern", sagt Corrado Peraboni, CEO IEG, „und Nordafrika, dem Nahen Osten, dem Balkan und Osteuropa unter den am stärksten vertretenen geografischen Regionen, wächst die kommende Ausgabe international stark an. Außerdem wird die Zahl der Aussteller um 20 % gegenüber 2024 steigen, wobei 35 % aus dem Ausland kommen werden."

Alessandra Astolfi, Global Exhibition Manager IEG, fügt hinzu: „Dank der Unterstützung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MAECI), der italienischen Handelsagentur und der Zusammenarbeit mit mehr als 40 der führenden ausländischen Verbände des Sektors und dem Netzwerk von Vertretern aus aller Welt festigt die Veranstaltung ihre Rolle als Referenznetzwerk für die globale Gemeinschaft der Energiewende und -effizienz."

„Die außergewöhnliche Fähigkeit der KEY, die wichtigsten Akteure des Sektors drei Tage lang in Rimini zusammenzubringen", so IEG-Exhibition Manager Christian Previati, „begünstigt die Begegnung, die Konfrontation und den Dialog mit den Institutionen und zielt darauf ab, ein System zu schaffen und zur Beschleunigung des Dekarbonisierungsprozesses beizutragen."

Das Veranstaltungsprogramm, das vom Technisch-Wissenschaftlichen Ausschuss unter dem Vorsitz von Professor Gianni Silvestrini organisiert wird, ist ebenfalls international ausgerichtet und umfasst unter anderem den deutsch-italienischen Energietalk über die Bedeutung von grünem Wasserstoff, der von der ITKAM-Italienischen Handelskammer für Deutschland und der Deutschen Messe AG organisiert wird; Beschleunigung der nachhaltigen Elektrifizierung: der Schlüssel zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent von der RES4Africa Foundation und Entkarbonisierung der italienischen Stromversorgung von Ibesa.

Das vollständige Programm finden Sie unter diesem Link

