Italian Exhibition Group

ITALIAN EXHIBITION GROUP: TOP-MANAGEMENT BESTÄTIGT - MAURIZIO RENZO ERMETI UND CORRADO ARTURO PERABONI BLEIBEN PRESIDENT UND CEO

Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

DIE AKTIONÄRSVERSAMMLUNG GENEHMIGT JAHRESABSCHLUSS 2023

Die heute abgehaltene ordentliche und außerordentliche Aktionärsversammlung der Italian Exhibition Group S.p.A., des italienischen Marktführers bei der Organisation internationaler Messeveranstaltungen, notiert an der Euronext Mailand, einem von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten geregelten Markt, genehmigte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und ernannte das neue Board of Directors, das nach der Aktionärsversammlung zusammentrat. In ihren Positionen bestätigt wurden Maurizio Renzo Ermeti und Corrado Arturo Peraboni als President und Chief Executive Officer sowie Gian Luca Brasini als Executive Director.

Die Aktionärsversammlung hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 mit einem Ertrag von 14.160.861 Euro genehmigt.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde ein Umsatz von 212,4 Mio. Euro (+32,4 % gegenüber dem Vorjahr), ein bereinigtes EBITDA von 49,5 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 23,3 % ausgewiesen.

Die vollständige Dokumentation ist online abrufbar unter www.1info.it und www.iegexpo.it (Abschnitt „Investor Relations/Press Releases").

Italian Exhibition Group im Fokus

Die Italian Exhibition Group S.p.A., eine Aktiengesellschaft, die notiert ist an der Euronext Mailand, einem von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten geregelten Markt, hat mit ihren Standorten in Rimini und Vicenza im Laufe der Jahre eine nationale Führungsposition bei der Organisation von Messen und Konferenzen erreicht. Durch die Entwicklung von Aktivitäten im Ausland – auch im Rahmen von Joint Ventures mit globalen oder regionalen Veranstaltern in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, China, Mexiko, Deutschland, Singapur und Brasilien – gehört das Unternehmen heute zu den führenden europäischen Anbietern in diesem Sektor.

