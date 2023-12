Italian Exhibition Group

ITALIEN, SIGEP PRÄSENTIERT DIE GESAMTE „DOLCE"-NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE IN RIMINI

Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

Vom 20. bis 24. Januar 2024 steht das Beste und Feinste aus der handwerklichen „Dolce"-Herstellung, sowohl „Made in Italy" als auch aus anderen Ländern, auf dem Expo Centre der Italian Exhibition Group im Mittelpunkt.

Am 20.Januar trifft sich die gesamte Branche der „Dolce"-Herstellung im italienischen Rimini und verwandelt die Stadt für fünf Tage in die Welthauptstadt des süßen Genusses. Dann wird die Sigep - The Dolce World Expo (45. Ausgabe), die internationale Referenzmesse für handwerklich hergestelltes Speiseeis, Gebäck, Backwaren und Kaffee, organisiert von der Italian Exhibition Group, über 1.200 Marken für Delegationen internationaler Top-Einkäufer aus 80 Ländern, darunter die USA, Spanien, Kanada, der Türkei, Brasilien, Indien, Frankreich, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten (dank der wertvollen Zusammenarbeit mit der ITA-Italian Trade Agency) präsentieren – zusammen mit den renommiertesten Konditoren und Gelatiere der Welt, inmitten zahlreicher neuer Produkte, Innovationen, Trends und spannender internationaler Wettbewerbe.

Als einzigartige Plattform für die Entwicklung von Netzwerken und Geschäften, wird die Sigep einmal mehr als wichtigste Bühne dienen für Exzellenz in der Süßspeisenherstellung, sowohl Made in Italy als auch darüber hinaus, und allen Teilnehmern der Veranstaltung die außergewöhnliche Gelegenheit bieten, sich mit den „heißen" Themen der Branche zu beschäftigen. Unter den Scheinwerfern der Vision Plaza, der prächtigen Bühne, werden auch diesmal wieder die neuesten „Dolce"-Trends von echten Profis in allen Details präsentiert.

In den sechs „Arenen" – Dolce, Gelato, Pastry, Choco, Coffee und Bakery – wird ein hochkarätiges Programm aus internationalen Wettbewerben, Workshops und Demos geboten. In der Gelato-Arena werden die Wettbewerbe im Mittelpunkt stehen: der Gelato World Cup, bei dem das Siegerteam für den Titel des Gelato World Champion 2024 ermittelt wird, und der Sigep Gelato D'Oro für die besten italienischen Gelato- und Konditoreiprofis, die dann an der zweiten Auflage des Gelato Europe Cups teilnehmen werden, der für die Sigep 2025 geplant ist. In der Choco Arena wird beim italienischen Finale des World Panettone Championship ermittelt, wer am großen Finale im November 2024 teilnehmen wird. Die Pastry Arena ist der Austragungsort des Junior Pastry World Championship, JPWC, der Junioren-Weltmeisterschaft der Konditoren, und der italienischen Konditorenmeisterschaften der Junioren und Senioren. Beim SIGEP Giovani, einem Wettbewerbs- und Ausbildungsprojekt, zeigen die Allerjüngsten aus dem Konditorgewerbe, was sie können. Und zu guter Letzt wird mit Young Ideas in der Bakery Arena den Wettbewerb ausgerichtet, der sich an Talente des Bäckerhandwerks aus italienischen Hotel- und Gastronomieschulen und Berufsbildungseinrichtungen richtet.

