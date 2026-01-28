Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe planen, ihr Investment in Aleph Alpha zu erweitern

Neckarsulm (ots)

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe beabsichtigen, die Anteile von Bosch Ventures an Aleph Alpha zu übernehmen.

Die Erhöhung der Beteiligung bekräftigt das Vertrauen in souveräne KI-Lösungen.

Die Investition ist ein weiterer Schritt zur Stärkung der Unabhängigkeit europäischer KI und Förderung der digitalen Souveränität Europas.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe planen, ihre Beteiligung am KI-Unternehmen Aleph Alpha zu erhöhen und ihre Position als langfristiger, verlässlicher Ankerinvestor weiter auszubauen. Hierfür beabsichtigen sie, die Anteile des Wagniskapitalgebers Bosch Ventures zu übernehmen. Mit der Erweiterung ihres Investments unterstreichen die Unternehmen der Schwarz Gruppe ihr Vertrauen in Aleph Alpha. Die Erweiterung der Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe sehen in souveräner Künstlicher Intelligenz (KI) eine Schlüsseltechnologie. KI wird in allen Sparten und Bereichen der Unternehmen der Schwarz Gruppe angewendet - von der Verwaltung, der Kundenerfahrung, dem Service, über Handelsprozesse bis hin zur Produktion von Lebensmitteln oder im Recycling.

"Jede Organisation verfügt über hochspezialisiertes Fachwissen in Form von Daten, das sie auf keinen Fall aus der Hand geben sollte", erläutert Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Damit wir trotzdem den Produktivitäts-Booster 'Künstliche Intelligenz' nutzen können, setzen wir bei sensiblen Themen auf Aleph Alpha. Als deutsches Unternehmen unterliegt es deutschem Recht, ohne Kompromisse. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind Grundprinzipien von Aleph Alpha."

"Wir brauchen starke deutsche KI-Player, sonst riskieren wir unsere wirtschaftliche Kraft und damit unseren Wohlstand", sagt Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits. "Deshalb müssen wir vielversprechende Unternehmen mit Aufträgen und Investitionen unterstützen. Wir wünschen uns, dass noch mehr Unternehmen diesen notwendigen Schritt für Wirtschaft und Gesellschaft mitgehen."

Einsatz in den Unternehmen der Schwarz Gruppe

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe setzen die Aleph-Alpha-Technologie beispielsweise bei der Vertragserstellung, beim Screening von Gesetzestexten und zum Vergleich von Vertragsunterlagen ein. Außerdem arbeiten sie daran, komplexe Arbeitsabläufe in sensiblen Umgebungen durch Agenten zu automatisieren und Fachwissen leicht zugänglich zu machen.

Förderung von datenschutzkonformer europäischer Künstlicher Intelligenz

Durch die Investition in Aleph Alpha wird Künstliche Intelligenz nach europäischen Datenschutzstandards gefördert und noch breiter in die Anwendung gebracht. Das Investment trägt auch dazu bei, die europäische KI-Forschung weiter voranzutreiben und zu beschleunigen.

Über die Schwarz Gruppe

Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200 Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.

Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert so größtmögliche digitale

Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.

