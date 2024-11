Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG

Sichere, souveräne Lösungen für mehr Effizienz am Arbeitsplatz für Deutschland und Europa: Unternehmen der Schwarz Gruppe und Google unterzeichnen Partnerschaft



- STACKIT, die Cloud-Einheit von Schwarz Digits, wird local data storage für Google Workspace bereitstellen und clientseitige Verschlüsselung bieten. Dadurch entsteht eine sichere und souveräne Lösung für Effizienz am Arbeitsplatz mit XM Cyber als ergänzender Sicherheitslösung.

- Im Rahmen der Partnerschaft wird das Continuous Exposure Management von XM Cyber in das Sicherheitsportfolio von Google Cloud integriert, um neue gemeinsame Angebote zu entwickeln, die sich an Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors richten.

- Die Unternehmen der Schwarz-Gruppe mit 575.000 Mitarbeitern werden auf Google Workspace migrieren, um Sicherheit, Effizienz und Kontrolle ihrer Souveränität zu maximieren.

Google und die Unternehmen der Schwarz Gruppe haben heute Pläne für eine langfristige Partnerschaft bekannt gegeben. Die strategische Partnerschaft wird wichtige Dimensionen einer sicheren und souveränen digitalen Transformation umfassen, darunter Lösungen für die Zusammenarbeit und Effizienz sowie fortschrittliche Cybersicherheitsangebote in Deutschland und Europa.

"Für die Zukunftsfähigkeit im digitalen Zeitalter ist es entscheidend, Partner zu finden, die wirklich bereit sind, die Digitalisierung gemeinsam zu gestalten", sagt Gerd Chrzanowski, Komplementär der Schwarz Gruppe. "Mit Google haben wir einen Partner gefunden, der mit uns auf Augenhöhe gemeinsame Lösungen entwickelt, transparente Einblicke gewährt und klare Verpflichtungen eingeht. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Google die digitale Transformation in Deutschland und Europa transparent, sicher und souverän zu gestalten."

"Dank der neuen Partnerschaft wird es den Unternehmen der Schwarz Gruppe gelingen, ihre Führungsrolle im Bereich der digitalen Transformation mit den Stärken von Google Cloud in den Bereichen Produktivität, Zusammenarbeit und Sicherheit zu kombinieren, die unsere hochmoderne KI liefert", so Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet. "Gemeinsam eröffnen wir europäischen Organisationen eine neue Welt voller souveräner Möglichkeiten für Innovationen und den Aufbau auf unseren gemeinsamen Lösungen und beschleunigen so eine neue Ära der Innovation."

Google Workspace in Kombination mit der Schwarz Digits Cloud STACKIT

Die geplante Partnerschaft wird sichere und souveräne Cloud-basierte Lösungen für die Zusammenarbeit für regulierte Branchen in Deutschland und Europa bereitstellen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Als Teil der Lösung wird STACKIT seinen Kunden die Möglichkeit bieten, eine clientseitige Verschlüsselung ihrer Google Workspace-Daten - einschließlich sensibler und vertraulicher Daten in regulierten Branchen - über seine eigene Cloud-Plattform zu aktivieren, wodurch der Zugriff durch Dritte, einschließlich Google selbst, verhindert wird. Die Daten der Kunden verbleiben innerhalb der Europäischen Union (EU), wobei die vollständige Redundanz durch Backups gewährleistet wird, die ausschließlich in den europäischen Rechenzentren von STACKIT gehostet werden, um die Anforderungen der Kunden in Bezug auf Datenschutz, Datenresidenz und Datenresilienz zu erfüllen.

"In Deutschland und der EU gab es bislang keine Cloud-Collaboration-Lösungen, die den Souveränitätsanforderungen regulierter Branchen vollständig gerecht wurden. Dazu gehört auch die Gewährleistung, dass alle Daten auf lokalem Boden gesichert werden, ohne dass ausländische Staaten oder Plattformanbieter darauf zugreifen können", sagt Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. "Unsere Partnerschaft und unser Angebot mit Google Cloud werden diese Lücke mit einem völlig neuen Geschäftsmodell schließen."

Bei aktivierter clientseitiger Verschlüsselung haben die Kunden die alleinige Kontrolle über ihre Encryption Keys - und damit die vollständige Kontrolle über den Zugriff auf ihre Daten. Selbst Google als Plattformanbieter hat keinen Zugriff. Dies schützt nicht nur die Souveränität der Unternehmen der Schwarz Gruppe, sondern auch aller Kunden, die Wert auf die Unabhängigkeit ihres Betriebs legen, und gibt ihnen die volle Sicherheit, dass ihre Daten stets unter ihrer Kontrolle sind.

Erstklassiges Angebot für umfassende digitale Resilienz mit Google Cloud und XM Cyber

Die Partnerschaft umfasst auch die Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit. Ziel ist es, für Kunden eine solide Grundlage für die Cyberbereitschaft und -resilienz zu schaffen. Zunächst werden die Sicherheitslösungen von Google Cloud in die von XM Cyber, dem Hybrid-Cloud-Sicherheitsunternehmen von Schwarz Digits, integriert und das gemeinsame Angebot über den Google Cloud Marketplace angeboten. Diese fortschrittlichen Sicherheitslösungen werden deutschen und europäischen Organisationen, insbesondere solchen in stark regulierten Branchen, dabei helfen, das Niveau ihrer Unternehmens- und Multicloud-Sicherheit zu steigern. Darüber hinaus wird das Continuous Exposure Management von XM Cyber in die souveräne Google-Workspace-Lösung eingebettet, die europäischen Unternehmen angeboten wird.

"Diese Partnerschaft verändert die Spielregeln für regulierte Branchen in Europa, indem sie die Souveränitäts- und Sicherheitsbedenken beseitigt, die eine ambitioniertere Einführung der Cloud für Produktivität und Zusammenarbeit oft behindern", sagt Thomas Kurian, CEO von Google Cloud. "Unsere Allianz mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe wird es zahlreichen Branchen in Europa erlauben, digitale Innovationen bereitzustellen, bei denen Sicherheit und Compliance im Mittelpunkt stehen."

Transformation der weltweiten Büro-Arbeitsplätze

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei der Umstellung ihrer weltweiten Büro-Arbeitsplätze auf Google Workspace. Dadurch wird sichergestellt, dass kritische Arbeitsplatzdaten vor dem Zugriff Dritter, unter anderem ausländischer Regierungsinstitutionen, geschützt und bei Bedarf an alternative Dienstanbieter übertragen werden können.

"Die Umstellung auf Google Workspace ist für uns ein wichtiger Schritt weg von unserer bisherigen Lösung hin zur innovativen, effizienten und zukunftssicheren Cloud-basierten Zusammenarbeit", sagt Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Google Workspace ist heute branchenweit die sicherste und zuverlässigste Produktivitätsplattform und wir erwarten, dass unsere gruppenweite Umstellung erhebliche Vorteile für alle Betriebsbereiche mit sich bringen wird - von der Vereinfachung des IT-Managements bis hin zu einer deutlich effizienteren Gestaltung unserer Arbeitsabläufe am Point-of-Sale."

Weitere Informationen

Weitere Informationen über Schwarz Digits finden Sie unter www.schwarz-digits.de/presse. Weitere Informationen über die Unternehmen der Schwarz Gruppe finden Sie unter www.gruppe.schwarz.

Über die Schwarz Gruppe

Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 13.900 Filialen und 575.000 Mitarbeitern in 32 Ländern. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 167,2 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: Von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben von Milliarden Menschen heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.

Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von 7,2 Milliarden Kunden. Viele Eigenmarkenprodukte und nachhaltige Verpackungen in deren Regalen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert so größtmögliche digitale Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.

Über Schwarz Digits

Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Zur Schwarz Digits gehören 7.500 Mitarbeiter der Marken Schwarz IT, Schwarz Digital, STACKIT, XM Cyber, Lidl e-commerce, Kaufland e-commerce, Schwarz Media und mmmake.

Über Google

Google hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Informationen der Welt zu organisieren und sie allgemein zugänglich und nutzbar zu machen. Dazu gehört es auch, künstliche Intelligenz ambitioniert, verantwortungsvoll und im Austausch mit anderen weiterzuentwickeln, so dass alle davon profitieren können. Mit Produkten wie der Google Suche, Maps, Gmail, Chrome, Gemini, den Pixel Smartphones und Watches oder Plattformen wie YouTube spielt Google eine wichtige Rolle im täglichen Leben von Milliarden von Menschen. In Deutschland ist Google seit 2001 vertreten und beschäftigt mittlerweile mehr als 2.500 Mitarbeitende an den vier Standorten Hamburg, Berlin, München und Frankfurt. Gemeinsam mit lokalen Partnern arbeitet Google Deutschland an zahlreichen Digitalisierungsprojekten, etwa im Bereich Bildung, Handel, Infrastruktur, Klima- oder Datenschutz. Im Google Safety Engineering Center (GSEC) in München entwickelt Google Datenschutz-Anwendungen für die ganze Welt. Und mit Kommunikationslösungen, einem Cloud-Rechenzentrum in der Nähe von Frankfurt und zwei Cloud-Regionen mit Fokus auf erhöhter Effizienz und Nachhaltigkeit unterstützt Google Unternehmen in Deutschland bei ihrer digitalen Transformation. Google ist eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc.

Über Google Cloud

Google Cloud ist der neue Weg in die Cloud und bietet KI-, Infrastruktur-, Entwickler-, Daten-, Sicherheits- und Kollaborationstools, die für heute und die Zukunft entwickelt wurden. Google Cloud liefert einen leistungsstarken, vollständig integrierten und optimierten KI-Stack mit einer eigenen weltweiten Infrastruktur, maßgeschneiderten Chips, generativen KI-Modellen und einer Entwicklungsplattform sowie KI-gestützten Anwendungen, die Unternehmen bei der Transformation unterstützen. Kunden in mehr als 200 Ländern und Regionen setzen auf Google Cloud als ihren Technologiepartner des Vertrauens.

Original-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell