Sönke Wortmanns DIE ÄLTERN begeistert das Premierenpublikum

Mit tosendem Applaus wurde gestern in Hamburg Sönke Wortmanns neuester Kinostreich DIE ÄLTERN im neuen Kinopolis HafenCity bei seiner Weltpremiere gefeiert. Gemeinsam mit seinen Darstellerinnen und Darstellern, allen voran Sebastian Bezzel und Anna Schudt sowie Judith Bohle, Thomas Loibl, Kya-Celina Barucki, Philip Müller, Sarah Bauerett, Enzo Brumm und mit den Autoren des Films, Jan Weiler und Robert Gold, wurde dem Regisseur ein begeisterter Empfang bereitet.

Als weitere Gäste auf dem roten Teppich begrüßten Oliver Berben (CEO und Executive Producer) und Martin Bachmann (Vorstand) Götz Otto, Johannes B. Kerner, Purnima Grätz, Farina Flebbe, Pheline Roggan, Johanna Gehlen, Helge Albers von der Moin! Filmförderung sowie die Influencer von filmtourismus, daddy.channel u.v.m., die sich die schönste und humorvollste Midlife-Crisis des Jahres nicht entgehen lassen wollten.

Im Anschluss an die Vorführung des Films bescherten der Cast, die Produzent*innen Nurhan Sekerci-Porst und Christoph Müller im Gespräch mit Sönke Wortmann den Hamburgerinnen und Hamburgern mit komischen Anekdoten ein großartiges Vergnügen. Schon bald startet die im höchsten Maße amüsante und pointierte, wie auch tiefsinnige Kinounterhaltung auf der großen Leinwand.

Constantin Film bringt DIE ÄLTERN am 12. Februar 2026 in die deutschen Kinos.

Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/_53Lz72ZPAM

Inhalt: Hannes (Sebastian Bezzel) hat eigentlich alles, was man zum Glücklichsein braucht: eine liebevolle Familie, ein Haus im Grünen und eine solide Karriere als Schriftsteller. Die großen Bestsellerjahre sind zwar vorbei, doch Hannes nimmt das mit stoischer Gelassenheit - er ist einfach gerne Ehemann und Vater. Nur seine Familie sieht das anders: Seiner Frau Sara (Anna Schudt) und den Kindern Carla (Kya-Celina Barucki) und Nick (Philip Müller) geht er mit übermotivierter Fürsorge und Spätboomer-Weisheiten zunehmend auf die Nerven. Und dann kommt alles auf einmal: Der Verlag stellt seine Romanreihe ein, Nicks Aussicht auf das Abitur sieht schlecht aus und Carla beschließt, von Zuhause auszuziehen. Als seiner Frau Sara schließlich eine Auszeit von der Ehe will und mit Tochter Carla eine WG gründet, steht Hannes' Wohlfühlwelt endgültig Kopf. Er kapituliert - bis er Vanessa (Judith Bohle) begegnet. Gelingt es ausgerechnet ihr, Hannes endlich aus seiner Comfort Zone zu kicken?

Unter der Regie von Sönke Wortmann, der nicht nur mit DER VORNAME, DER NACHNAME, DER SPITZNAME oder CONTRA bewiesen hat, dass er die Herzen der deutschen Kinofans zugleich berühren und zum Lachen bringen kann, und nach dem Drehbuch von Romanautor Jan Weiler mit Robert Gold (DER FALL COLLINI) spielen an der Seite von Sebastian Bezzel (EBERHOFER-Reihe) und Anna Schudt ("Hundertdreizehn") u.a. Kya-Celina Barucki (MÄDCHEN MÄDCHEN), Philip Müller (DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4), Judith Bohle ("Safe"), Thomas Loibl (KONKLAVE) und Nilam Farooq (CONTRA).

DIE ÄLTERN ist eine Produktion von Constantin Film, produziert von Christoph Müller und Nurhan Sekerci-Porst. Executive Producer sind Oliver Berben und Viola Jäger. Regie führte Sönke Wortmann. Jan Weiler, auf dessen gleichnamigen Roman der Film beruht, zeichnet mit Robert Gold für das Drehbuch verantwortlich. DIE ÄLTERN wurde gefördert von der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der Film- und Medienstiftung NRW, der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Kinostart: 12. Februar 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Sebastian Bezzel, Anna Schudt, Kya-Celina Barucki, Philip Müller, Judith Bohle, Thomas Loibl, Nilam Farooq, Enzo Brumm, Zoe Fürmann, Sarah Bauerett, Markus John, u.a.

Drehbuch: Jan Weiler, Robert Gold

Regie: Sönke Wortmann

Produzent*innen: Christoph Müller, Nurhan Sekerci-Porst

Executive Producer: Oliver Berben, Viola Jäger

