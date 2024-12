Constantin Film

Filippa Coster-Waldau, Elyas M'Barek und Henry Lloyd-Hughes in SMILLAS GESPÜR FÜR SCHNEE

Erste Fotos der internationalen Serienproduktion veröffentlicht

Constantin Film hat heute erste exklusive Fotos von SMILLAS GESPÜR FÜR SCHNEE veröffentlicht. Die Hauptrollen in der modernen Adaption des weltweiten Bestsellers von Peter Hoeg spielen Filippa Coster-Waldau, Elyas M'Barek und Henry Lloyd-Hughes, inszeniert wird die Crimeserie von BAFTA-Preisträgerin Amma Asante ("Belle", "Mrs. America", "The Handmaid's Tale"). In weiteren Rollen sind Morten Suurballe, Amanda Collin, Set Sjöstrand und Alexandre Willaume zu sehen.

30 Jahre nach Erscheinen des Romans ist die dystopische Geschichte heute relevanter und aktueller als je zuvor: Die Frage nach Identität und Herkunft im Zuge der fortschreitenden Globalisierung steht ebenso im Fokus wie auch gesellschaftlich prägende Themen wie Energiekrise, Überwachung, die Klimakatastrophe und eine deutliche Nationalisierung auf politischer Ebene in vielen westlichen Ländern.

Inhalt: Kopenhagen im Jahr 2040: Smilla Jaspersen lebt in einem Überwachungsstaat der nahen Zukunft, der von einer akuten Energiekrise bedroht ist. Sie bleibt für sich und lebt zurückgezogen, bis sie einen jungen Inuit-Jungen kennenlernt, der einen Weg in ihr Herz findet. Als der Junge plötzlich unter mysteriösen Umständen stirbt, will Smilla wissen, warum. Ihre Suche nach Antworten führt sie in die eisigen Landschaften Grönlands und mitten hinein in gefährliche politische Machtspiele. Smillas außergewöhnliche Fähigkeiten sind der Schlüssel zur Wahrheit - über den Jungen und über ihre eigene Identität.

Filippa Coster-Waldau brilliert in SMILLAS GESPÜR FÜR SCHNEE in der Titelrolle als Smilla Jaspersen. Die junge, aufstrebende dänische Schauspielerin spielte zuvor eine der beiden Hauptrollen in der DR-Serie "Salsa" (2022), die von Kritiker*innen und Publikum als die mutigste und ehrlichste Jugendserie aller Zeiten gelobt wurde. Im Jahr 2022 spielte Filippa die Hauptrolle der Louise in der Viaplay-Originalserie "Where were you". Filippa arbeitet auch als Synchronsprecherin und ist die dänische Stimme von "Wednesday" in DIE ADDAMS FAMILY.

Elyas M'Barek besticht mit seiner fulminanten Darstellung in dieser internationalen Produktion. Es ist seine erste Zusammenarbeit mit der preisgekrönten Regisseurin Amma Asante. Als einer der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Schauspieler steht er mit Hauptrollen in TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER (2012) und der FACK JU GÖHTE-Trilogie (2013, 2015, 2017) für größte Kinoerfolge mit mehr als 25 Millionen Kinobesucher*innen. Es folgten vielbeachtete Hauptrollen in u.a. dem hochgelobten Polit-Thriller DER FALL COLLINI (2019), NIGHTLIFE (2020) sowie dem Kassenhit DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (2019). 2023 wurde er für seine Darstellung in Michael Bully Herbigs Polit-Satire TAUSEND ZEILEN für den BAMBI als bester Schauspieler nominiert. Elyas M'Barek ist erneut als deutsche Synchronstimme von Paddington in PADDINGTON IN PERU zu hören, der im Januar 2025 in die Kinos kommt.

Henry Lloyd-Hughes ist ein geschätzter britischer Schauspieler, der mit seinen Leistungen in Film und Fernsehen immer wieder für Aufsehen sorgt. Als nächstes wird er in THURSDAY MURDER CLUB unter der Regie von Chris Columbus für Netflix zu sehen sein. Zuletzt war er in der Hulu-Miniserie "We Were the Lucky Ones" zu sehen, die auf dem Bestseller der New York Times basiert. Zu seinen bisherigen Fernsehrollen gehören die BBC1-Dramaserie "Marriage", Amazon Prime's "Mammals", AMC's "Ragdoll", ITV's "Archie", BBC/Amazon's "The Pale Horse", Netflix's "The English Game", BBC's "Killing Eve" und Channel 4/PBS's "Indian Summers". Zu seinen bisherigen Filmen gehören THE INBETWEENERS, CHEVALIER von Searchlight und NOW YOU SEE ME 2 von Lionsgate.

SMILLAS GESPÜR FÜR SCHNEE ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit Viaplay, ARD Degeto Film and Baltic Film Services, in Zusammenarbeit mit Netflix DACH und ITV Studios, die auch den Weltvertrieb übernehmen. Inszeniert wird die Crime Drama-Serie von der BAFTA-Gewinnerin Amma Asante, die gemeinsam mit Oliver Berben, Robert Kulzer, Pipaluk K. Jørgensen und Tina Hastings auch Executive Producer ist. Produzentin ist Alicia Remirez. SMILLAS GESPÜR FÜR SCHNEE wurde gefördert von FilmFernsehFonds Bayern, Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union, German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg, North Finland Film Commission sowie Film Tax Incentive of the Republic of Lithuania und LIAA Support Programme for International Film Productions.

