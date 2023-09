Constantin Film

DIE UNWAHRSCHEINLICHE PILGERREISE DES HAROLD FRY auf dem KINOFEST 2023 "Ein Film, der glücklich macht!"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Nur noch zwei Tage bis zum KINOFEST 2023, das dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Alle Kinos. Alle Filme. Für nur 5 Euro pro Ticket! Für alle, die den bundesweiten Kinostart am 26. Oktober nicht abwarten können, bietet sich die wunderbare Gelegenheit die berührende Bestsellerverfilmung DIE UNWAHRSCHEINLICHE PILGERREISE DES HAROLD FRY bereits am 9. und 10. September im Rahmen des KINOFESTs zu erleben.

DIE UNWAHRSCHEINLICHE PILGERREISE DES HAROLD FRY hat soeben auch das Prädikat "Besonders Wertvoll" erhalten. Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt (Auszug):

"Die Bestselleradaption erzählt mit poetischer Leichtigkeit, brillierenden Hauptdarstellern und zartem britischen Humor die Geschichte eines Mannes, der durch das Laufen Hoffnung schöpft. Für seine todkranke Freundin, aber auch für sich. Ein tief berührender Film über das Resümee eines Lebens - mit allen Freuden und Fehlern."

"Das Ensemble an Nebenfiguren überzeugt, die Kamera von Kate McCullough fängt die wunderschöne Landschaft Englands malerisch und ohne zu viel touristischen Kitsch ein. Die Geschichte selbst "wandert" mit großer Ruhe und nimmt sein Publikum von Anfang bis Ende mit. Ein Film, der glücklich macht!"

Die vollständige Begründung finden Sie hier:

www.fbw-filmbewertung.com

Hier geht es zum Trailer:

https://youtu.be/YcknQz-9RYU

Hier gibt es alle Infos zum KINOFEST 2023:

https://daskinofest.de/

Inhalt

Harold Fry (Jim Broadbent) war nie dazu bestimmt, ein Held zu sein. Unscheinbar und weit über 60 hat er sich damit abgefunden, still und leise im Hintergrund des Lebens zu verblassen. Bis er eines Tages erfährt, dass seine alte Freundin Queenie im Sterben liegt. Harold schreibt ihr einen Brief, verlässt sein Haus, geht zum Postamt und hört nicht auf zu gehen. Aus heiterem Himmel beschließt er, einfach weiterzulaufen, bis zu dem 627 Meilen (1010 km) entfernten Hospiz. Von sich selbst überrascht und zur Verblüffung seiner Frau Maureen (Penelope Wilton) begibt sich Harold auf eine "Pilgerreise" in der Hoffnung Queenie zu retten. Doch wird er rechtzeitig bei ihr eintreffen? Für Harold beginnt das Abenteuer seines Lebens. Mit jedem Schritt befreit er sich von seinem alten Selbst und entdeckt die Wunder des Lebens neu.

Mit DIE UNWAHRSCHEINLICHE PILGERREISE DES HAROLD FRY verfilmt Regisseurin und BAFTA-Preisträgerin Hettie Macdonald (DIE ERSTE LIEBE, "Doctor Who") eine ebenso berührende, wie universelle Geschichte über die Liebe. Basierend auf dem Debütroman von Rachel Joyce, die auch das Drehbuch verfasst hat, erzählt sie die Geschichte zweier Menschen, die sich selbst neu entdecken und sich wieder frisch ineinander verlieben. Für die Hauptrollen des schweigsamen Harold ist es gelungen den großen britischen Charakterdarsteller und Oscar®-Preisträger Jim Broadbent (DIE EISERNE LADY, MOULIN ROUGE) zu gewinnen. An seiner Seite spielt hinreißend Publikumsliebling Penelope Wilton ("Downton Abbey", BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL) seine Frau Maureen, die schon glaubte, ihren Mann verloren zu haben. Bei Erscheinen des Romans schaffte es DIE UNWAHRSCHEINLICHE PILGERREISE DES HAROLD FRY weltweit auf die Bestsellerlisten und sogar auf die Long-List des Man Booker Prize 2012.

Kinostart: 26.10.2023 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Jim Broadbent, Penelope Wilton, Linda Bassett, Earl Cave, Joseph Mydell

Produzent*innen: Juliet Dowling, Kevin Loader, Marilyn Milgrom

Drehbuch: Rachel Joyce, basierend auf ihrem gleichnamigen Roman

Regie: Hettie Macdonald

Kamera: Kate McCullough

Erstes Pressematerial steht ab sofort zum Download bereit unter

https://presse.constantin.film

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell