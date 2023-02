Constantin Film

Constantin Film AG beruft Martin Bachmann in den Vorstand

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Aufsichtsrat der Constantin Film AG hat Martin Bachmann mit Wirkung zum 01. Juli 2023 in den Vorstand der Gesellschaft berufen.

Martin Bachmann ist seit mehr als drei Jahrzehnten in unterschiedlichen Positionen für das US-Major-Studio Sony tätig und ist seit 2003 Managing Director von Sony Pictures Entertainment Deutschland, Österreich und Schweiz sowie Managing Director von Deutsche Columbia Production.

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Ich freue mich sehr, dass mit Martin Bachmann ein hoch-profilierter und erfahrener Manager das Vorstandsteam der Constantin Film AG verstärkt. Damit wird unter anderem das Engagement der Constantin Film für das deutsche und internationale Kino unterstrichen."

Martin Bachmann: "Constantin Film ist das einzige Studio in Deutschland, dass sowohl für den nationalen als auch den internationalen Markt produziert. Die besten Filmemacher*innen und Kreativen arbeiten dort und ich freue mich unglaublich, jetzt Teil dieser Firma sein zu dürfen - gerade auch vor dem Hintergrund der großen Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich für das gesamte Entertainment-Business ergeben."

Martin Bachmann hat nach dem Jurastudium bei Columbia TriStar Film GmbH seine berufliche Laufbahn begonnen. Von 1993 bis 1999 war er Marketing Director, 2000 wechselte er in das Hauptquartier des US-Studios in Culver City, wo er bis Juni 2003 Senior Vice President, International Marketing, bei Columbia TriStar Film Distributors International war. Im Anschluss kehrte er nach Deutschland zurück, wo er seither als Managing Director die Sony Pictures Entertainment Deutschland sowie die Deutsche Columbia Production leitet. Im Rahmen seiner Karriere war er für die erfolgreichsten Filme des Studios verantwortlich, wie das SPIDER-MAN-Franchise, das JUMANJI-Franchise, James Bond CASINO ROYALE bis SPECTRE, DJANGO UNCHAINED, ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD, MEN IN BLACK sowie die deutschen Produktionen ANATOMIE, FRIENDSHIP, WHO AM I, DIE VAMPIRSCHWESTERN, sowie HILFE, ICH HABE MEINE LEHRERIN GESCHRUMPFT und 25KMH.

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell