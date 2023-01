Constantin Film

Die Vorfreude steigt: Neues Material für MANTA MANTA - ZWOTER TEIL ab sofort online verfügbar

München (ots)

Der Film, auf den die Nation über 30 Jahre gewartet hat: Am 30. März startet der zweite Teil des Kultfilms MANTA MANTA endlich im Kino durch! Jetzt gibt es weiteres Film- und Bildmaterial, um die Vorfreude noch weiter anzuheizen. So sorgen verschiedene Teasertrailer bereits für gespanntes Kribbeln bei den Fans; der neueste Teaser wartet pünktlich zum Rückrundenstart der Bundesliga mit einem augenzwinkernden Verweis aus dem Ruhrgebiet in Richtung Bayern München auf und steht ab sofort zum Download zur Verfügung:

Teaser: https://youtu.be/7fvr9iLowEI

Auch die ersten Szenenbilder sind ab sofort auf dem Presseserver verfügbar und geben einen lang erwarteten Einblick in das Leben von Bertie, Uschi, Klausi und der neuen Generation autotunender MANTA-Fans.

Inhalt: Bertie (Til Schweiger) hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kart-Bahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, fasst Bertie einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt: Einen Monat hat er Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Als dann noch Ex-Frau Uschi (Tina Ruland) plötzlich in Berties Leben tritt, mit der Bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett.

Neben der legendären Clique um Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler komplettieren Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz, Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Justus Johanssen, Timur Bartels, Wotan Wilke Möhring und Axel Stein den hochkarätig besetzten Cast. In Gastrollen sind u.a. prominente Gesichter wie Lukas Podolski, Alena Gerber Fritz, JP Kraemer und Frank Buschmann zu sehen.

MANTA MANTA - ZWOTER TEIL ist eine Produktion der Constantin Film, produziert von Christoph Müller, Viola Jäger und Philipp Reuter und wurde mit Mitteln des Deutschen FilmFörderFonds (DFFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), Film- und Medienstiftung NRW und des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) gefördert. Martin Moszkowicz ist Executive Producer. Regie führt Til Schweiger, der zusammen mit Michael David Pate, Miguel Angelo Pate, Peter Grandl, Murmel Clausen, Carsten Vauth und Reto Salimbeni auch das Drehbuch schrieb.

Kinostart: 30. März 2023 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Til Schweiger, Tina Ruland, Michael Kessler, Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz, Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Justus Johanssen, Timur Bartels, Wotan Wilke Möhring, Axel Stein u.v.m.

Produzent*innen: Christoph Müller, Viola Jäger, Philipp Reuter

Executive Producer: Martin Moszkowicz

Drehbuch: Til Schweiger, Michael David Pate, Miguel Angelo Pate, Peter Grandl, Murmel Clausen, Carsten Vauth und Reto Salimbeni

Regie: Til Schweiger

Erstes Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell