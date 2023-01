Constantin Film

Caveman feiert Kinopremiere in München und begeistert das Publikum

München

Von der Bühne, über den roten Teppich und endlich ins Kino: Die Adaption des internationalen Bühnenhits CAVEMAN feierte am Montag umjubelte Deutschlandpremiere in der Astor Filmlounge im ARRI. Regisseurin und Drehbuchautorin Laura Lackmann präsentierte den Film in mehreren vollbesetzten Kinosälen dem begeisterten Publikum, gemeinsam mit ihren Darsteller*innen Moritz Bleibtreu, Laura Tonke, Martina Hill, Wotan Wilke Möhring, Alexandra Neldel, Liane Forestieri, Aram Arami und Guido Maria Kretschmer sowie den Produzent*innen Christoph Müller, Patricia Schnitzler und Producerin Lydia Elmer. Die Komödie sorgte für viel Jubel und gute Laune unter den Premierengästen, die das Filmteam unter tosendem Applaus auf der Bühne feierten.

Direkt im Anschluss an die Premiere in München geht es weiter nach Berlin, um am Dienstagabend im Zoo-Palast dem Hauptstadtpublikum zum ersten Mal den Film vorzuführen, bevor CAVEMAN am 26. Januar deutschlandweit in die Kinos kommt.

Inhalt:

Eigentlich sollte es der große Tag von Bobby Müller (Moritz Bleibtreu) werden. Schon als Kind wollte der erfolglose Autoverkäufer unbedingt Comedian werden und nun hat er beim Openmic Abend des lokalen Comedyclubs endlich die Chance, sich zu beweisen. Das perfekte Thema für sein Programm hat er auch schon parat: Vor kurzem ist Bobby nämlich der Caveman - sein imaginärer Freund aus der Steinzeit - begegnet. Seitdem tauscht Bobby sich oft und gern mit diesem altersweisen Höhlenmenschen aus und glaubt, dank seines Alter Egos endlich den Unterschied zwischen Männern und Frauen, den Jägern und Sammlerinnen besser verstehen zu können. Doch es gibt da ein Problem - und das heißt Claudia Müller (Laura Tonke) und ist mit Bobby verheiratet. Nachdem ihn Claudia im Streit und nur 15 Minuten vor seinem großen Auftritt verlassen hat, schleppt Bobby sich auf die Bühne und ändert spontan sein Programm. Er erklärt dem Publikum die Unvereinbarkeit von Frauen und Idioten. Der moderne Mann, meint Bobby, ist in der modernen Welt gescheitert. Er nimmt die Zuschauer*innen mit auf einen wilden und witzigen Ritt durch seine Beziehung - vom ersten Zusammentreffen mit Claudia bis zur Trennung. Am Ende soll das Publikum entscheiden: Ist Bobby wirklich der Vollidiot in dieser Beziehung oder vielleicht doch nicht?

CAVEMAN ist eine Produktion der Constantin Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit der Mythos Filmproduktion GmbH, in Zusammenarbeit mit Theater Mogul. Produzent*innen sind Christoph Müller (ER IST WIEDER DA) und Patricia Schnitzler (DIE DREI !!!), Executive Producer sind Martin Moszkowicz (Constantin Film) sowie Óskar Eiríkson (Theater Mogul).

CAVEMAN wurde gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern (FFF), die Filmförderungsanstalt (FFA), das Medienboard Berlin-Brandenburg und den Deutschen Filmförderfonds (DFFF) sowie mit Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Kinostart: 26. Januar 2023 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Moritz Bleibtreu, Laura Tonke, Martina Hill, Wotan Wilke Möhring, Jürgen Vogel u.v.a.

Drehbuch & Regie: Laura Lackmann

Produzent*innen: Christoph Müller, Patricia Schnitzler

Producerin: Lydia Elmer

Executive Producer: Martin Moszkowicz (Constantin Film), Óskar Eiríkson (Theater Mogul)

