Constantin Film strukturiert Marketing neu

München

Constantin Film strukturiert das Marketing neu. Linda Fiolka wird ab sofort die Leitung des Marketings für nationale und internationale Kino-, TV- und Streamingproduktionen verantworten. Eric Lehmann übernimmt die Leitung des Digitalen Marketings für nationale und internationale Kino, TV- und Streamingproduktionen sowie die digitalen Auftritte des Unternehmens. Beide Positionen waren in den letzten vier Jahren unbesetzt und wurden kommissarisch von Torsten Koch, Geschäftsführer Verleih, Marketing & Publicity, geführt.

Torsten Koch: "Linda und Eric haben als Praktikant*in bzw. Junior*in bei uns angefangen und in den letzten Jahren hervorragende Leistungen gezeigt. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir diese wichtigen Führungspositionen intern mit engagierten, kreativen und verdienten Mitarbeiter*innen besetzen konnten. Beiden wünsche ich einen guten Start in ihrer neuen Aufgabe und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in diesen herausfordernden, spannenden Zeiten."

Linda Fiolka: "Seit zwölf Jahren bin ich Teil der Constantin Film-Familie und habe es immer als eines der größten Privilegien angesehen, mit den kreativsten Filmemacher*innen Deutschlands zusammen zu arbeiten. Wir haben ein großartiges Team bei der Constantin Film, mit dem ich über die letzten Jahre wachsen und lernen durfte. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung. Für das in mich gesetzte Vertrauen bin ich dem Vorstand und Torsten Koch ausgesprochen dankbar."

Eric Lehmann: "Nach zehn spannenden und lehrreichen Jahren bei der Constantin Film mit tollen Kolleg*innen an meiner Seite freue ich mich sehr darauf, nun neue Aufgabenbereiche und weitere Verantwortung zu übernehmen. Ich bedanke mich für das Vertrauen des Vorstandes und von Torsten Koch sowie bei allen, die mich auf diesem Weg unterstützt und gefördert haben."

Linda Fiolka, geboren 1985 in Berlin, ist seit 2010 bei der Constantin Film tätig. Während dieser Zeit absolvierte sie ein duales Studium der Business Administration mit Schwerpunkt Marketing und war zuletzt als Produktmanagerin tätig. Sie war maßgeblich beteiligt an der Gestaltung der herausragenden Marketingkampagnen für die "Fack Ju Göhte"-Kinofilme, die "Eberhofer"-Filme sowie zuletzt die Streaming- und TV-Erfolge "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" und "Die Wannseekonferenz".

Eric Lehmann, geboren 1988 in Strausberg, arbeitet seit 2012 für Constantin Film. Zuvor sammelte er erste Erfahrungen in der IT-Branche, bevor er die Digitale Marketing-Abteilung der Constantin Film zunächst als Junior Produktmanager Social Media und später als Digital Marketing Manager verstärkte. Er koordinierte die Online-Kampagnen von zahlreichen nationalen und internationalen Filmproduktionen, darunter "Fack Ju Göhte", sowie "Resident Evil" und verantwortete zudem die Neugestaltung der Webseite der Constantin Film AG.

