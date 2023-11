Peking University HSBC Business School

PHBS erhält EQUIS-Akkreditierung und hält nun die „Triple Crown"

In diesem Oktober erhielt die Peking University HSBC Business School (PHBS) die EQUIS-Akkreditierung für einen Zeitraum von fünf Jahren. Obwohl PHBS eine noch junge Institution ist, hat sich diese auf globale Anerkennung ausgerichtet und gehört nun zu den wenigen auserwählten besten Wirtschaftshochschulen weltweit, die die „Triple Crown" — EQUIS, AACSB und AMBA tragen. Diese werden von den drei einflussreichsten Akkreditierungsorganisationen für Wirtschaftshochschulen vergeben. Es gibt 215 EQUIS-akkreditierte Schulen in über 40 Ländern weltweit und nur rund 1 % der Wirtschaftshochschulen verfügen über die dreifache Akkreditierung.

EQUIS wurde 1997 gegründet und dient als strenger Maßstab für Wirtschaftshochschulen, um ihre Qualität in Bezug auf Führung, Programme, Studierende, Fakultät, Forschung, Internationalisierung und andere Bereiche zu bewerten, zu akkreditierten und zu verbessern. Sein gründlicher und strenger Peer-Review-Prozess signalisiert die Gesamtqualität, Lebensfähigkeit und das Selbstverbesserungsengagement einer Schule für Studierende, Arbeitgeber und akademische Partner weltweit.

Während des Peer-Reviews stellte der Dekan der PHBS die Leistungen der Schule vor und übermittelte den strategischen Fahrplan für ihre zukünftige Entwicklung. An den Peer-Review-Interviews nahmen außerdem Vertreter der Fakultät, Mitarbeiter, Studenten, Absolventen und strategische Partner aus der Branche teil.

Zu den vielen Qualitätsmerkmalen gehörten laut dem Team hoch qualifizierte Studierende und Lehrende, ein starkes Engagement für Internationalisierung, gut durchdachte Studiengänge, strenge Zulassungs- und Auswahlverfahren für Studierende, sowie besonders bemerkenswerte Berufseinstiegschancen. Laut dem Jahresarbeitsbericht erreichte die anfängliche Beschäftigungsquote der Absolventen der MA- und MBA-Programme der PHBS 97,7 %, wobei die Mehrheit der Absolventen Positionen in führenden Finanz- und Beratungsunternehmen sicherstellen konnte.

Unter Berücksichtigung der Internationalisierungsmaßnahmen lobte das Team besonders vier Bereiche: Anstellung von Lehrkräften, die Förderung der Studierenden, internationale Zusammenarbeit und die Entwicklung des britischen Campus, dem ersten ausländischen Campus, den eine chinesische Wirtschaftshochschule in einem westlichen Land eröffnet hat. Durch Absolventen und Unternehmenskontakte knüpft die PHBS ebenfalls enge Verbindungen zur Industrie und bildet Studierende anhand realer Fallstudien aus. Daher wies das Peer-Review-Team darauf hin, dass die Schule Stärken in ihren Unternehmens-, Politik- und Berufsnetzwerken in China hat, insbesondere im Perlflussdelta.

PHBS mit Sitz in Shenzhen wurde im Jahr 2004 gegründet um die Verpflichtung der Peking University zur globalen Wirtschafts-, Finanz- und Managementforschung voranzutreiben und sich als Zentrum internationale Exzellenz in der betriebswirtschaftlichen Bildung zu etablieren. Das Vorhandensein mehrerer Akkreditierungen spricht Bände über die Standards und Praktiken der Schule. Die Schule wird weiterhin die Studierenden mit dem notwendigen Wissen und den erforderlichen Fähigkeiten für globalen Erfolg ausstatten. Dies geschieht durch die Bereitstellung herausragender Dozenten, wirkungsvoller Forschung und die Einhaltung höchster Standards.

