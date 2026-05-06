BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle

10 Jahre BuVEG: Verband fordert energiepolitische Trendwende im Gebäudebestand

Berlin (ots)

Der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Am Mittwoch, den 6. Mai 2026, begeht der Verband das Jubiläum mit einem Parlamentarischen Abend in Berlin. Festrednerin ist Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Der BuVEG zieht eine kritische Zwischenbilanz der deutschen Gebäudepolitik der vergangenen Dekade und fordert eine entschlossene Trendwende. Neuer Vorsitzender des BuVEG wird Christian Bako (CEO Saint-Gobain DE/AT), er folgt auf Volker Christmann (eh. CEO Rockwool DE).

Volker Christmann, scheidender Vorstandsvorsitzender BuVEG: "Vor zehn Jahren haben sich die führenden Unternehmen der Bauproduktebranche zusammengeschlossen, um der Lösung energieeffiziente Gebäudehülle in Berlin eine noch wirkungsvollere Stimme zu geben. Das ist erfreulicherweise gelungen. Zehn Jahre BuVEG sind ein Grund zum Feiern - aber kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Die energetische Sanierung des Gebäudebestands bleibt eine der zentralen bau- und energiepolitischen Aufgaben der kommenden Jahrzehnte."

Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des BuVEG: "Die energetische Zukunft des deutschen Gebäudebestands ist nach wie vor nicht entschieden. Die Sanierungsquote liegt bei nur 0,67 Prozent. Notwendig wären rund 2 Prozent, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Die Politik muss entschlossen auf die Sanierung von Fassaden, Fenstern und Dächern setzen. Das ist nicht nur Klimapolitik - das ist auch Energiekostensenkung, Werterhalt und Versorgungssicherheit."

Den Vorsitz des BuVEG übernimmt nun Christian Bako, der seit Dezember 2025 CEO von Saint-Gobain Deutschland und Österreich ist. Er folgt auf Volker Christmann, der nach 41 Jahren Rockwool verlassen hatte und seit 2018 Vorsitzender des BuVEG war. "Volker Christmann war maßgeblich am Erfolg des BuVEG beteiligt, wir danken ihm sehr für seine engagierte Arbeit. Nun freuen wir uns auf die frischen Impulse von Christian Bako", so Jan Peter Hinrichs.

Christian Bako, neuer Vorsitzender des BuVEG: "Die Energieeffizienz im deutschen Gebäudebestand ist wichtiger denn je. Die geopolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, wie verletzlich Deutschland gegenüber Energiepreisschocks ist - und wie wichtig der Beitrag jedes einzelnen Gebäudes zur Energieunabhängigkeit unseres Landes wird. Als BuVEG werden wir uns weiterhin entschlossen dafür einsetzen, dass die energetische Sanierung des Gebäudebestands den politischen Stellenwert bekommt, den sie verdient - im Interesse von Klima, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürgern."

Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an der Gebäudehülle beteiligten Bauprodukte. Dazu gehören Hersteller von Steinen, Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die effiziente Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt ebenso beim Werterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine wichtige Rolle.

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