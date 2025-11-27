BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle

Energieberater-Umfrage 2025: Energieeffizienz bei Gebäudeexperten weiter hoch im Kurs

Berlin (ots)

Die fünfte Auflage der jährlich durchgeführten Umfrage unter Deutschlands Energieberatern führt erneut zu dem Ergebnis, dass Energieeffizienz weiter zielführend für einen zukunftsfähigen Gebäudebestand ist. Laut der Einschätzung der Experten mangelt es nach wie vor am energetischen Zustand vieler Häuser - insbesondere bei Fassaden und Fenstern. Die Energieberater-Umfrage wird seit dem Jahr 2021 unter den Mitgliedern des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) e. V. und dem Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker Bundesverband e. V. (GIH) im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e. V. (BuVEG) durchgeführt.

Am meisten Nachholbedarf sehen die Energieberater nach wie vor bei der energetischen Sanierung der Gebäudehülle (91%). Dieser Wert liegt seit Beginn der Befragung 2021 konstant bei mehr als 90%. Den Wechsel der Heizung befürworten seit 2021 gleichbleibend rund 70% der Befragten. Die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) ist für die überwiegende Mehrheit (73%) der Experten der Goldstandard bei der Energieberatung. Mit der Gebäudeenergie-Politik der vergangenen Bundesregierung sind 54% zufrieden, die Pläne der aktuellen Großen Koalition sehen lediglich 10,7% positiv.

Benjamin Weismann, Geschäftsführer des Energieberatendenverbands GIH:"Die Umfrage zeigt: In der Gebäudeenergie-Politik braucht es jetzt entschlossenes, zukunftsorientiertes Handeln. Damit wir den enormen Rückstand bei der energetischen Qualität unserer Gebäudehüllen aufholen können, müssen verlässliche politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Für die gesamte Baubranche sind Planbarkeit und Verlässlichkeit jetzt entscheidend. Ein modernes Gebäudeenergiegesetz, das neben erneuerbaren Energien konsequent auf Energieeffizienz setzt - und eine Förderung, die Hülle und Technik gleichermaßen und langfristig stärkt. Wir Energieberatenden stehen bereit, diesen Prozess fachübergreifend und engagiert zu unterstützen."

Jutta M. Betz. Vorstand des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) e. V.: "Die Umfrage verdeutlicht, dass eine wirksame Gebäudehülle ein zentraler Schlüssel für die klimaneutrale Transformation des Gebäudebestands ist - zugleich braucht es dafür qualifizierte, neutrale Energieberatung, deren Ansehen und Wirksamkeit in der Bevölkerung durch ein klar etabliertes Berufsbild deutlich gestärkt werden können."

Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e. V. (BuVEG):"Energieeffizienz im Gebäudebestand ist und bleibt von besonderer Bedeutung. Nur so können Immobilien in Deutschland in eine wirtschaftliche und klimaneutrale Zukunft geführt werden. Ohne eine ausreichend energetisch moderne Gebäudehülle kann auch eine Wärmepumpe ihre gewünschte Wirkung nicht entfalten. Daher sollte die Politik die bauphysikalischen Realitäten dringend beachten und damit dem Grundsatz Efficiency First bei der Gesetzgebung folgen."

Die "Energieberater-Umfrage zur Modernisierung des Gebäudebestands 2025" wurde online im Zeitraum vom 15. Oktober bis 10. November 2025 in einem zuvor selektierten Panel durchgeführt. 258 Personen haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt.

Hier finden Sie die vollständigen Umfrageergebnisse: https://ots.de/jmaJEZ

Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an der Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehören Hersteller von Steinen, Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die effiziente Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt ebenso beim Werterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine wichtige Rolle.

Original-Content von: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle, übermittelt durch news aktuell