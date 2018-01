von links: die Initiatoren der Hinterland of Things Dominik Gross (CFO Founders Foundation), Sebastian Borek (CEO Founders Foundation), Viktoria Schünemann (Head of conference) & Jannis Johannmeier (Head of communications) in den Räumlichkeiten der Founders Foundation in Bielefeld. Weiterer Text über ots... mehr Bild-Infos Download

Bielefeld (ots) - Dr. Albert Christmann (CEO Dr. Oetker), Philipp Pausder (CEO Thermondo/Unternehmer des Jahres), Max Viessmann (Vorstandsvorsitzender Viessmann), Phlip Siefer (Gründer einhorn) Philipp Schröder (CEO sonnen) oder Investoren wie Christian Miele (Principal e.ventures) - sie bilden das Line up bei der "Hinterland of Things" zum Thema Internet of Things (IoT). Die Makers Conference findet erstmals am 8. Februar in Bielefeld statt. Der IoT-Zukunftsgipfel wird von der Founders Foundation, einer Initiative der Bertelsmann Stiftung, veranstaltet. Zudem wird im Rahmen der Konferenz der "Rocket Mittelstand Award" vergeben - moderiert wird die Veranstaltung von Amiaz Habtu (Moderator "Höhle der Löwen").

Deutschland hat zwar einen Fehlstart in die Digitalisierung hingelegt, aber mit Hilfe der Founders Foundation als gemeinnütziger Gründerinitiative und dem gezielten Zusammenschluss von Wirtschaftsgrößen, Startup- und Digitalpionieren kann der Sprung ins Zeitalter Internet of Things geschafft werden. Sebastian Borek (CEO Founders Foundation) betont: "Wir setzen auf eine gezielte Speaker- und Teilnehmerliste. Unser das Motto dabei: etablierte Wirtschaft meets Startup - für uns das Modell der Zukunft, ganz besonders im Bereich Internet of Things."

Philipp Pausder (CEO Thermondo) sagt: "Mit Thermondo zeigen wir seit Gründung, dass Digitalisierung in sehr etablierten Industrien funktioniert. Die Hinterland-Konferenz hilft eine Brücke zu schlagen zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Dies wird den Unternehmergeist und die Innovationskraft in der Region Ostwestfalen-Lippe weiter stärken."

Neben bekannten Gründern wie dem EY-Entrepreneur des Jahres Philipp Pausder, Philipp Schröder (CEO sonnen), Philip Siefer (Gründer einhorn) oder Lars Hinrichs (Gründer XING) haben schon zahlreiche Wirtschaftsentscheider ihr Kommen zugesagt. "Wir haben viele Entscheider und Experten gewonnen, die sonst nicht oft auf deutschen Bühnen in dieser Dichte zu finden sind", sagt Borek.

Zu ihnen zählen unter anderem Christoph Mohn (Aufsichtsratsvorsitzender Bertelsmann), Dr. Albert Christmann (CEO Dr. Oetker), Gerd Oliver Seidensticker (CEO Seidenticker), Andreas Engelhardt (CEO Schüco) oder auch Investoren wie Christian Miele (Principal e-venture).

Mehr als 150 Gründer hat die Founders Foundation seit dem Start im Jahr 2016 ausgebildet. 14 Unternehmen habe sich neu gegründet und Millionen-Investitionen eingeworben. Insgesamt sind mehr als 40 erfolgreiche Startups in OWL am Start - die Hinterland-Konferenz ist das aktuelle Leuchtturm-Projekt der Gründer-Initiative.

An Geschäftsmöglichkeiten und Geld mangele es der Region nicht, betont auch Investor Christian Miele: "Ich sehe in Ostwestfalen-Lippe ein enormes Potential für Gründer und ihre Ideen. Die Hinterland-Konferenz bietet darüber hinaus einen sehr guten Nährboden für den Mittelstand und Startups. Für mich als Investor ergeben sich durch diese Kombination interessante Perspektiven, die bisherige Gründerhotspots wie Berlin in Nichts nachstehen."

Founders Foundation ruft "Rocket Mittelstand Award" aus

"Wir lernen gerne von Startup Hochburgen wie Berlin, Tel Aviv und Silicon Valley, sind uns aber auch unserer eigenen Stärken bewusster denn je", sagt Borek von der Founders Foundation. Insbesondere der etablierte Mittelstand in Ostwestfalen-Lippe sei ein Erfolgsfaktor. Die Founders Foundation zeichnet auf der Hinterland-Konferenz am 8. Februar 2018 auch das erste Mal eine Person mit dem "Rocket Mittelstand Award" aus. "Wir bilden als Founders Foundation die nächste Generation des digitalen Mittelstands aus. Dazu suchen wir Vorbilder und möchten jemanden auszeichnen, der mit seinem Engagement sein Unternehmen fit für die Digitalisierung gemacht hat, als digitaler Vordenker gegründet hat oder mit Pioniergeist neue Wege geht", sagt Sebastian Borek. Die Nominierten aus ganz Deutschland sowie der Laudator bzw. die Laudatorin werden Ende Januar bekannt gegeben.

Weitere Informationen, Speaker und Teilnahmemöglichkeiten bei der Hinterland-Konferenz: www.hinterland-of-things.de

Die Founders Foundation:

Die 2016 gestartete Founders Foundation gGmbH ist ein Pilotmodell, das Startup-Gründer und Unternehmer in spe am Wirtschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe ausbildet, begleitet und vernetzt. Die von der Bertelsmann Stiftung über 17.5 Mio. Euro finanzierte, gemeinnützige Initiative soll Talente anziehen und sie mit lokalen Unternehmen und Forschungsinstituten verbinden. Ziel ist es, starke Unternehmerpersönlichkeiten und eine erfolgreiche Startup-Kultur in der Region zu entfalten. Zentrale Bausteine des Modells sind eigene Event-Formate, die Ausbildung an der Founders Academy sowie das sechsmonatige Ausbildungsprogramm Founders Camp. Mit erfahrenen Mentoren setzt die Founders Foundation auf die Ausbildung und unterstützt Startup-Gründer im gesamten Reifeprozess bis in die Finanzierungsphase hinein. Die Founders Foundation wurde im Februar 2016 von Sebastian Borek, CEO, und Dominik Gross, CFO, gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung gegründet.

Mehr unter: www.foundersfoundation.de und über den Startup-Blog der Region www.startupregionowl.de.

