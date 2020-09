Verband der Zoologischen Gärten (VdZ)

Presseeinladung

Die Bedrohung fängt vor der Haustür an

Pressekonferenz im Erlebnis-Zoo Hannover

Berlin (ots)

Artenschutz verbinden viele Menschen mit Wildtieren. Dabei wird allerdings oft übersehen, dass in Deutschland mittlerweile auch Nutztiere drohen, auszusterben. Um das Verschwinden dieser wertvollen Rassen zu verhindern, engagieren sich die Mitglieder des Verbandes der Zoologischen Gärten künftig auch für Rinder, Schafe und Schweine. Gern wollen wir Ihnen das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderte Projekt vorstellen.

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein:

Montag, 14. September 2020

13 Uhr

Erlebnis-Zoo Hannover

Adenauerallee 1,

30175 Hannover

(Treffpunkt 12.45 Uhr Rundbank am Haupteingang)

https://www.zoo-hannover.de/de/besuch-planen/anfahrt

Als Gesprächspartner werden Ihnen Andreas M. Casdorff, Vorstand des Verbandes der Zoologischen Gärten und Geschäftsführer des Erlebnis-Zoos Hannover, sowie Prof. Dr. Dr. Kai Frölich, Direktor der Arche Warder, zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Bitte vergessen Sie Ihren Mund-Nase-Schutz nicht.

Wir bitten um formlose Anmeldung unter presse@erlebnis-zoo.de.

Über den VdZ

Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V. mit Sitz in Berlin ist die führende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter Zoologischer Gärten mit Wirkungsschwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Der 1887 gegründete VdZ ist der weltweit älteste Zoo-Verband und gab den Anstoß zur Gründung des Weltzooverbandes (WAZA). Aktuell gehören zum VdZ 71 Mitgliedszoos in Deutschland, Schweiz, Österreich und Spanien. Zu den Schwerpunkten des VdZ gehören die Vertretung der Mitgliederinteressen, die Kommunikation und Kooperation mit Behörden, Politikern, Wissenschaftlern, Verbänden und den Medien. Weiterhin unterstützt der Verband Natur- und Artenschutzprojekte, sowie Bildung und Forschung in Zoos.

Kontakt:

Sebastian Scholze, Leiter Kommunikation

(sebastian.scholze@vdz-zoos.org; 0175-2731955)

Original-Content von: Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), übermittelt durch news aktuell