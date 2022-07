Edel- und Technologiemetalle - Sparpläne von Golden Gates

Golden Gates Edelmetalle AG

Ob für Kinder oder Erwachsene, Edelmetallsparpläne erfreuen sich großer Beliebtheit. Und das zu Recht: Wer sein Vermögen vor Inflation schützen möchte, sollte in Edelmetalle, besonders in Gold investieren. Die bequemste Art sein Geld in Edelmetalle anzulegen ist ein Sparplan. Man muss sich keine Gedanken darüber machen, wann der richtige Zeitpunkt zum Edelmetallkauf ist und profitiert von dem sogenannten Cost Average Effekt.

"Der Cost Average Effekt oder Durchschnittskosteneffekt ist ein Effekt, der durch den regelmäßigen Kauf mit gleichbleibenden Summen entsteht. Dabei führen Wertschwankungen dazu, dass der Käufer im Durchschnitt seine Edelmetalle bei gleichbleibenden Raten günstiger erhält, als wenn er regelmäßig zu unterschiedlich Preisen eine gleichbleibende Menge kauft. Denn bei hohen Preisen wird automatisch weniger Gewicht gekauft, bei niedrigen Preisen entsprechend mehr", erklärt Constantin Behr, Vorstand der Golden Gates Edelmetalle AG. Das Edelmetallhaus aus Görlitz bietet neben dem Einmalkauf von Edel- und Technologiemetallen verschiedene Sparplan- Modelle an.

So können außer Gold in Münzen oder Barren auch Silber, Platin, Palladium und Technologiemetalle über einen Sparplan erworben werden. Der Kunde legt die Höhe des monatlichen Sparbetrages fest. Dabei ist es durchaus möglich, eine monatliche Einzahlung auszusetzen oder den Betrag zu erhöhen bzw. für einen gewissen Zeitraum anzupassen. Die Mindesteinzahlung beträgt 25 Euro und die Laufzeit beläuft sich auf mindestens zwei Jahre. Einmalanlagen sind jederzeit möglich. Zum Ende der vereinbarten Laufzeit liefert Golden Gates das erworbene Gold auf Wunsch nach Hause. Barren und Münzen können auch in einem Bankschließfach aufbewahrt werden. Technologiemetalle werden hingegen grundsätzlich in einem Zollfreilager deponiert (so ist keine Mehrwertsteuer fällig).

Mit dem Vermögensaufbau kann man nicht früh genug anfangen und speziell für die Vorsorge von Kindern hat die Golden Gates den Golden Gates Kangaroo-Sparplan entwickelt. Angespart werden 1/2 Unzen Goldmünzen Australian Kangaroo. Es ist ein besonders beliebtes Geschenk für Kinder, Patenkinder oder Enkelkinder. Die Münze zeigt ein symbolträchtiges, dekoratives Motiv mit einem Känguru. Auch bei diesem Sparplan beträgt die Mindestanlagesumme 25 Euro, also eine überschaubare Summe, mit der den Kleinen eine Grundlage für den Start ins Erwachsenenleben geschenkt werden kann.

Ein Sparplan schenkt Sicherheit und Beständigkeit. Man kann sich damit natürlich auch selbst beschenken. Über den Sparplan Exclusiv Gold lässt sich mit monatlichen Einzahlungen systematisch ein eigener Goldbestand aufbauen. Es bleibt dem Kunden überlassen seine Anlage in Barren oder Münzen zu tätigen. Gold in Barrenform bietet gegenüber Münzen den Vorteil, dass die Barren, da sie weniger aufwendig hergestellt werden müssen, günstiger im Kauf sind. Aufgedruckt werden lediglich Feingehalt und Gewicht sowie Name und Logo des Herstellers. Münzen haben kunstvolle Motive. Über die Golden Gates kann der Kunde neben dem Australian Kangaroo auch Krügerrand, Wiener Philharmoniker oder Maple Leaf Münzen beziehen.

Es besteht auch die Möglichkeit einen Edelmetall-Mix-Sparplan aus Gold, Silber, Platin und Palladium abzuschließen, oder einen reinen Silbermünzen-Sparplan, oder auch Technologiemetalle als Investment entdecken und dafür einen Sparplan anlegen.

Bei der Golden Gates bestehen viele verschiedene Möglichkeiten einen Sparplan zum Vermögensaufbau zu nutzen. Das Edelmetallhaus ist ein mehrfach ausgezeichneter Anbieter von Sparplänen im Bereich der Edel- und Technologiemetalle und bietet seinen Kunden maximale Sicherheit, Flexibilität und Transparenz. Lassen Sie sich von den Edelmetall- und Technologiemetallexperten der Golden Gates beraten.

