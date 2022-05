Golden Gates Edelmetalle AG

Die größte Silbermedaille der Welt

Görlitz (ots)

Die größte Silbermedaille der Welt befindet sich in Görlitz, genauer gesagt in den Räumlichkeiten der Golden Gates Edelmetalle AG am Demianiplatz. Im "Goldgeschäft" kann das besondere Ausstellungsstück während der regulären Öffnungszeiten von Besuchern und Gästen bestaunt werden.

Das Edelmetallhaus wurde von Herbert Behr gegründet, der das Familienunternehmen heute zusammen mit seinem Sohn Constantin Behr leitet. Geprägt wurde das silberne Prachtstück aus Anlass des 10-jährigen Firmenjubiläums.

Die Medaille ist aus purem Silber, 53 Kilogramm schwer (1.700 oz); 2,1 cm dick, hat einen Durchmesser von 65 cm und einen Wert von 100.000 Euro.

Auf der Vorderseite trägt sie den Schriftzug "Werte. Beständigkeit. Sicherheit." sowie die Wort- und Bildmarke "Golden Gates". Auf der Rückseite ist der Schriftzug "Zeit für wahre Werte" und "Familienunternehmen seit 2012" zu lesen sowie das Motiv eines typischen Görlitzer Haustors. Die Berge dahinter erinnern an die ursprüngliche Heimat der Familie Behr - das Allgäu.

Der 10-jährige Geburtstag von "Golden Gates Edelmetalle" wurde am 09. April standesgemäß mit einer großen Gala im Dresdener Albertinum begangen. Vor 160 geladenen Gästen wurde die riesige Medaille in dem feierlichen Rahmen vom bekannten Magier Harry Keaton "herbeigezaubert".

Vorab wurden umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Zu präsent ist noch der aufsehenerregende Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Berliner Bodemuseum. Die Münze ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Sie hatte einen Versicherungswert von 4,2 Millionen Euro. Kriminalexperten gehen davon aus, dass sie eingeschmolzen und gestückelt verkauft wurde. Das soll mit dem riesigen Golden Gates - Silberling nicht passieren. Erst vier Stunden vor Beginn der Feierlichkeiten wurde die Medaille von einer Sicherheitsfirma ins Albertinums angeliefert. Nach dem Bühnenauftritt und nachdem sie von jedem bewundert wurde, verschwand sie wieder im Tresorraum des Albertinums.

Die Gala-Veranstaltung in Dresden eröffnete Herbert Behr mit einem kurzen Blick auf die Unternehmensgeschichte und das bisher Erreichte. In der daran anschließenden Rede bedankte sich Constantin Behr bei allen Geschäftspartnern und sprach über die Zukunftspläne des Familienunternehmens. Dann ging die Party mit Musik und Tanz weiter.

Die Geschichte von Golden Gates Edelmetalle ist eine einzige große Erfolgsgeschichte. 35.000 Kunden betreut "Golden Gates Edelmetalle" vom Hauptsitz in Görlitz und seiner Dresdner Filiale am Palaisplatz aus. "In zehn Jahren haben wir nur aus Ratensparverträgen 1,6 Tonnen Gold ausgeliefert", so Vorstand und Gründer Herbert Behr.

Begonnen hat alles mit der Idee, Gold als Anlageobjekt für alle zu ermöglichen - raus aus der exklusiven Ecke für einige Wohlhabende. "Unser erklärtes Ziel war es dabei immer, die Investition in Edelmetalle als Geldanlage einfacher, transparenter und attraktiver zu machen als jeder andere Anbieter. Und zwar so attraktiv, dass eben nicht nur Großverdiener und Profis profitieren, sondern auch junge Familien, Angestellte oder sogar Berufseinsteiger." Herbert Behr hat während seines Physikstudiums selbst an Technologiemetallen und Platin geforscht und so schon früh die Werthaltigkeit dieser Materialien erkannt. Die Golden Gates Edelmetalle AG ist zu 100 % in Familienbesitz und finanziell von Banken und Investoren unabhängig. Das ermöglicht schnelle Entscheidungen und zielgerichtete Investitionen. So auch im Bereich Digitalisierung und technologische Neuerungen, was Kunden und Vertriebspartnern zugutekommt.

Das Unternehmen expandiert weiter. Gerade in der heutigen Zeit, mit hohen Inflationsraten sind Sachwerte - wie Edel- und Technologiemetalle, stark nachgefragt. Schon ab 25 Euro monatlich kann man sich bei Golden Gates einen eigenen, individuellen Sparplan erstellen. Die Beiträge können jederzeit erhöht, angepasst und sogar ausgesetzt werden. 20 Mitarbeiter sorgen in Görlitz und Dresden für eine reibungslose Abwicklung von Handel, Kundenservice und Geschäftspartnerbetreuung.

Original-Content von: Golden Gates Edelmetalle AG, übermittelt durch news aktuell