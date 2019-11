sportwetten.de

sportwetten.de mit großem Aufschlag beim Deutschland Cup 2019

Düsseldorf (ots)

Der diesjährige Deutschland Cup in Krefeld vom 07. - 10. November 19 wird vom offiziellen Wettpartner, sportwetten.de, tatkräftig unterstützt und mitgestaltet. Neben den herkömmlichen (Banden-)Präsenzen wird der Wettanbieter mit einem Promotionstand für die Fans aktiv sein und diverse Preise am Glücksrad verlosen. Die Kooperation zwischen sportwetten.de und dem DEB besteht bereits seit vergangenem Jahr. Seither wurden diverse Projekte gemeinsam verwirklicht.

Heute um 16.15 Uhr treffen in der Krefelder Yayla-Arena die Slowakei (Quote 2,41) auf die Schweiz (Quote 4,15) und um 19.45 Uhr Russland (Quote 4,60) auf das deutsche Nationalteam (Quote 3,40).

Über sportwetten.de: Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).

Weitere Informationen und Bildmaterial unter https://news.sportwetten.de

