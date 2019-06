sportwetten.de

sportwetten.de pusht Wimbledon mit Gratiswette

Düsseldorf (ots)

Der Wettanbieter sportwetten.de bietet seinen Kunden für die diesjährigen Wimbledon Championships eine Gratiswette i. H. v. 10 EUR. Durch diese und weitere Aktionen zeigt der Wettanbieter, dass das Augenmerk nicht nur - wie sonst üblich - ausschließlich auf Fußball liegt und ermöglicht somit eine breitere Spielvielfalt.

Das diesjährige Grand-Slam-Turnier findet vom 01.-14.07.19 statt und auf jede Begegnung kann unter sportwetten.de gesetzt werden. Krönt sich Titelverteidiger Novak Djokovic (Quote 2,50) erneut oder kann Roger Federer (Quote 4,40) noch einmal an seinen Erfolg aus 2017 anknüpfen? Oder sorgt Alexander Zverev (Quote 26,00) für eine Überraschung? Und wird Angelique Kerber (Quote 12,00) ihren Erfolg wiederholen können oder kann sich Serena Williams (Quote 7,00) noch einmal durchsetzen? Favoritin ist die Australierin Ashleigh Barty (Quote 5,00).

Wer sich seine Gratiswette sichern möchte, kann diese unter folgendem Link einlösen: v3.sportwetten.de/page/wimbledon Es gelten die Bedingungen unter sw.de/abb.

Über sportwetten.de:

Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von VfL Bochum, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).

Weitere Informationen und Bildmaterial unter sportwetten.de

- Quotenänderungen möglich -

Pressekontakt:

Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de

+49 211 78 17 82-35

unternehmen@sportwetten.de

Original-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell