EUROPA

Sind die aber groß geworden: "Fünf Freunde: Endlich erwachsen!" - Europas kultige Hörspielhelden im Abenteuer Alltag

3 Audios

190508_BmE_mitMusikbett_EndlichErwachsen.mp3

MP3 - 4,3 MB - 02:20 Download

190508_BmE_trocken_EndlichErwachsen.mp3

MP3 - 4,3 MB - 02:19 Download

190508_Umfrage_EndlichErwachsen.mp3

MP3 - 567 kB - 00:36 Download

Ein Dokument

München (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Die "Fünf Freunde"-Hörspiele von EUROPA haben ja jede Menge Fans. Manche von ihnen haben sich vielleicht auch schon einmal gefragt, wie die Abenteuer von Anne, George, Julian, Dick und ihrem Hund Timmy aussehen würden, wenn sie erwachsen wären. Antworten darauf gibt der britische Autor Bruno Vincent in seinen "Fünf Freunde: Endlich erwachsen"-Büchern. In denen wohnen unsere Lieblingsfreunde als Twentysomethings in einer WG und erleben neue Abenteuer. Und die gibt's jetzt als liebevolle augenzwinkernde Hommage als neue EUROPA-Hörspielserie. Oliver Heinze hat für Sie schon mal in die erste Folge "Fünf Freunde essen glutenfrei" reingehört.

Sprecher: Damit hat Dick nicht gerechnet: Als er seiner Schwester Anne zum Geburtstag ein hippes Kochbuch schenkt, stellt die gleich mal die komplette Ernährung der Fünf Freunde auf den Kopf:

O-Ton 1 (Fünf Freunde, 27 Sek.): "Also von jetzt an werden wir nur noch Vollwertkost essen." "Ähm, ja..." "Keine Nahrungsmittel mehr, die voller Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker stecken. Alles Bio - und übrigens auch für Timmy." "Oh!" "Ja, für ihn werde ich ein spezielles Trockenfutter kaufen." SFX: Timmy jault "Bitte?" "Das alles gehört zum Prozess des sogenannten Clean Eating." "Clean Eating?" "Heute sind wir vielleicht noch nicht krank, aber wir werden es, wenn wir weiterhin die Nahrungsmittel zu uns nehmen wie bisher."

Sprecher: Von da an kommen nur noch Smoothies, Zoodles, Powerballs und entzündungshemmender Grünkohl auf den WG-Tisch. Doch schon bald findet Anne heraus, dass ihre Mitbewohner die Sache deutlich weniger ernst nehmen und sie an der Nase herumführen:

O-Ton 2 (Fünf Freunde, 23 Sek.): "Eine leere Törtchenpackung, ..." "Ähm, tja..." "... eine leere Tüte Gummibärchen, ..." "Na, pfft..." "...und einen leeren Pizzakarton!" "Ach...." "Na ja, du musst verstehen." "Das hier ist ein Abenteuer. Also machen wir entweder alle mit oder wir lassen es bleiben." "Okay, stimmt schon, Anne, du hast recht."

Sprecher: Und sie hat auch schon einen Plan, wie sie ihre Freunde dazu bringen kann, essenstechnisch wieder mehr gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

O-Ton 3 (Fünf Freunde, 27 Sek.): "Wir werden gemeinsam einen Spontanurlaub machen." "Ouuh..." "Wie jetzt?" "Aber ja doch, nach Kirrin Island, was für eine wundervolle Idee." "Na toll, wir können die Diät genauso gut hier in der Stadt durchziehen, ein Ortswechsel ändert doch nichts." "So lange wir hierbleiben, setzen wir unseren Traum vom natürlichen gesunden und reinen Leben in den Sand. Wir kriegen das nur hin, wenn wir die neue Erfahrung ein paar Wochen erfolgreich durchgehalten haben."

Sprecher: Trotz schlechter Laune, Knurren im Bauch und natürlich Anne zuliebe, machen die anderen am Ende dann aber doch geschlossen mit ...

O-Ton 4 (Fünf Freunde, 22 Sek.): Und schon am nächsten Nahmittag saßen die Fünf Freunde im Zug, und fuhren in Richtung Kirrin Island. Die Freunde waren fest entschlossen, ein gesünderes, grüneres Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Das würde der Anfang von etwas ganz Neuem sein. SFX: Zug pfeift + Musik ("Wir sind die besten Freunde...")

Abmoderationsvorschlag:

Die neue EUROPA-Hörspielserie "Fünf Freunde: Endlich erwachsen" startet am 10. Mai mit der ersten Folge "Fünf Freunde essen glutenfrei". Am 14. Juni geht's weiter mit "Fünf Freunde werden Helikoptereltern". Mehr Infos über die neuen aufregenden Abenteuer zum Schmunzeln gibt's im Internet unter Hörspiel.de.

Pressekontakt:

Kühl PR

Nina Schulze Pellengahr

Tel: 040 - 63 97 66 01

E-Mail: nsp@kuehlpr.de

Original-Content von: EUROPA, übermittelt durch news aktuell