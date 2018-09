Neue Banking-App Moneyou Go: Intelligent Sparen auf einem kostenlosen Girokonto

1 weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots) -

+++ Girokonto mit individuellen Wallets zum gezielten Sparen und Geld ausgeben +++ Verzinsung des Guthabens mit derzeit 0,30 % pro Jahr +++ Kostenlose Debit Mastercard

Ab sofort steht im App Store und bei Google Play die kostenlose Banking-App Moneyou Go zum Download bereit. Mit Moneyou Go können Nutzer schnell und einfach ein kostenloses Girokonto direkt am Smartphone eröffnen. Das Guthaben auf dem Girokonto wird in sogenannten Wallets organisiert, so dass Nutzer mehr Übersicht über ihre Finanzen erhalten. Sie sehen auf einen Blick, wieviel Geld sie für welchen Zweck zur Verfügung haben. Auf das Guthaben in allen Wallets gibt es derzeit 0,30 % Zinsen pro Jahr; das gesparte Guthaben ist jederzeit verfügbar. Alle Wallets können individuell mit Fotos und Namen passend zum Sparziel oder Verwendungszweck gestaltet werden. Moneyou ist eine Marke der niederländischen ABN AMRO Bank N.V. und in Deutschland bisher als Anbieter von Tages- und Festgeldkonten sowie Fondsanlagen bekannt.

Auf den Urlaub sparen und vor Ort nur so viel Geld ausgeben wie geplant: Durch das Wallet-Prinzip wird es einfacher, Geld für eigene Wünsche und Ziele anzusparen und seine Budgets nicht zu überziehen. Indem Nutzer ihre kostenlose Bankkarte, eine Debit Mastercard, flexibel mit einem ihrer Wallets verknüpfen, zahlen sie nur aus diesem Wallet und behalten so den vollen Überblick. Auf das Geld in allen Wallets gibt es aktuell 0,30 % Zinsen pro Jahr. Im Gegensatz zu Sparkonten muss das verzinste Guthaben nicht erst auf ein anderes Konto überwiesen werden, um es auszugeben. Das gesparte Geld ist sofort verfügbar. So können Nutzer die eigenen Finanzen am Smartphone einfach und übersichtlich organisieren.

Wünsche sind individuell, deshalb können Kunden selbst über das Design ihrer Wallets entscheiden, indem sie eigene Fotos hochladen. Ob Australienreise, Sneakers oder Skateboard - wie bei Instagram sehen Nutzer ihre Interessen und Ziele auf einen Blick. Liesbeth Rigter, Geschäftsleitung von Moneyou sagt: "Mit dem Feature, seine Wallets selbst gestalten zu können, verbinden wir gleich zwei wesentliche Trends im Banking - volle Ausgabenkontrolle bei maximalem Spaß an der persönlichen Kontoführung."

Mit ihrer kostenlosen Debit Mastercard können alle Moneyou Go-Nutzer wie gewohnt an der Kasse bezahlen und am Automaten Geld abheben; das Geld wird sofort vom jeweiligen Wallet abgebucht. Mit Moneyou Go lässt sich außerdem direkt aus den Wallets Geld an Dritte überweisen, Überweisungen empfangen und Geld von einem Wallet in ein anderes verschieben, alles nur mit einer IBAN. Es ist nicht möglich, sein Konto zu überziehen. Kein Laptop, kein Bankberater: Die Kontoeröffnung bei Moneyou Go läuft dank Video-Ident komplett mobil in der App und ist in wenigen Schritten erledigt.

Gerade junge, Smartphone-affine Nutzer wünschen sich moderne Banking-Lösungen, die einfach und übersichtlich sind. Interne Erhebungen bei Moneyou und eine aktuelle Studie der Deutschen Bank zeigen, dass bereits ein Drittel der bis 25-Jährigen ihr Banking am Smartphone abwickelt. Gleichzeitig legen 81 Prozent dieser Altersgruppe regelmäßig Geld zur Seite. Diese beiden Trends deckt Moneyou Go einfach und übersichtlich ab.

Liesbeth Rigter kommentiert den Start von Moneyou Go: "Generell lautet unser Anspruch bei Moneyou: Unser Kunde weiß selbst am besten, was er mit seinem Geld anfangen möchte. Bei unseren Tagesgeldkunden haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie ihr Geld gerne in unterschiedlichen Töpfen organisieren. Dieses Prinzip übertragen wir nun auf das Girokonto und ermöglichen unseren Kunden so, ihre Finanzen einfach, übersichtlich und selbständig zu regeln." Der Funktionsumfang zum Launch der App ist nur der Anfang; zeitnah werden weitere Funktionen hinzugefügt, darunter intelligente Lösungen, mit denen Kunden je nach persönlicher Lebenssituation mehr Geld zur Seite legen können.

Über Moneyou

Moneyou, eine Marke der niederländischen ABN AMRO Bank, hat für seine Kunden das Konzept des Smart Banking entwickelt: Eine nutzerfreundliche Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihre Finanzlösungen einfach, online, eigenständig und nach ihren Bedürfnissen zu kombinieren. Aktuell bietet Moneyou Tages- und Festgeld, Fondsanlagen sowie die Payment-App Tikkie an und vermittelt Ratenkredite. Alle deutschen Moneyou Konten werden bei der ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch, geführt. Die Tagesgeld- und Festgeldeinlagen unterliegen den niederländischen Regelungen zur Einlagensicherung, so dass pro Sparer bei der ABN AMRO Bank N.V. bis zu EUR 100.000,- abgesichert sind. In den Niederlanden wurde Moneyou bereits 2001 gegründet, 2011 folgte der Marktstart in Deutschland. Moneyou konnte sich seitdem mit einer wachsenden Palette an leicht verständlichen Bankprodukten erfolgreich etablieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moneyou.de.

